Rolls de canela fit: una versión fácil, deliciosa y nutritiva para empezar el día

Suave, esponjoso y dulce, el roll de canela es un postre que conquistó los mostradores de las panaderías y las cartas de los cafés. La combinación de especia y azúcar genera una reacción química real en el cerebro, por lo que la afición popular hacia esta preparación encuentra una explicación directa en la biología. Sin embargo, el disfrute de esta delicia suele verse condicionado por las directrices de salud y nutrición que advierten sobre la necesidad de reducir el consumo habitual de carbohidratos, grasas y azúcares, aunque afortunadamente existen alternativas para integrar este bocado en la dieta diaria.