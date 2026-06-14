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Rolls de canela fit: una versión fácil, deliciosa y nutritiva para empezar el día

Elaborada a base de banana y harina integral, esta alternativa reducida en grasas y en carbohidratos refinados constituye una opción ideal para el desayuno diario.

Rolls de canela fit: una versión fácil, deliciosa y nutritiva para empezar el día
Rolls de canela
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Estefanía Beltrami presentó una receta de rolls de canela saludables con banana y avena en Argentina, para ofrecer una opción de desayuno nutritivo y bajo en grasas.
  • Al reemplazar harinas refinadas y azúcares por frutas y fibra, se logra una digestión lenta que evita picos de insulina, transformando un postre tradicional en algo saludable.
  • Esta alternativa demuestra cómo la pastelería clásica puede adaptarse a hábitos saludables, facilitando el consumo diario de opciones nutritivas sin sacrificar el sabor.
Resumen generado con IA

Suave, esponjoso y dulce, el roll de canela es un postre que conquistó los mostradores de las panaderías y las cartas de los cafés. La combinación de especia y azúcar genera una reacción química real en el cerebro, por lo que la afición popular hacia esta preparación encuentra una explicación directa en la biología. Sin embargo, el disfrute de esta delicia suele verse condicionado por las directrices de salud y nutrición que advierten sobre la necesidad de reducir el consumo habitual de carbohidratos, grasas y azúcares, aunque afortunadamente existen alternativas para integrar este bocado en la dieta diaria.

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Aunque la textura enmantecada del rollo de canela parezca incompatible con un desayuno saludable, existen maneras eficaces de transformar su composición. El reemplazo de ingredientes bajos en fibra, como la harina refinada, da lugar a una receta con un perfil nutricional mucho más rico. La harina integral que compone la fórmula compartida por la licenciada en Nutrición Estefanía Beltrami ayuda a la digestión al favorecer el tránsito intestinal y la saciedad, al tiempo que evita los picos de insulina mediante una liberación gradual de la glucosa, convirtiéndose en una excelente opción para prevenir o manejar la diabetes tipo dos.

Receta: Rolls integrales de banana y canela con yogur

Preparar esta receta es sumamente sencillo Preparar esta receta es sumamente sencillo y no requiere de avanzados conocimientos en pastelería. Al incorporar la nobleza y el dulzor natural de la banana, se logra reducir drásticamente el uso de azúcares añadidos y grasas pesadas, obteniendo una masa tierna, húmeda y de excelente consistencia. A continuación, te presentamos el paso a paso detallado para preparar este exquisito e inteligente sustituto en tu próximo desayuno o merienda, rindiendo un aproximado de 6 unidades listas para deleitar tu paladar.

Ingredientes para la masa:

(Rinde aproximadamente 6 unidades)

  • 2 bananas
  • 1 taza de harina de avena
  • 1 taza de harina leudante
  • 1 cdita. de polvo para hornear

Cantidad necesaria (c/n) de manteca, azúcar y canela

Ingredientes para la cobertura:

Cantidad necesaria (c/n) de leche (para pincelar), yogur de vainilla y canela

Procedimiento:

1. Pisar las bananas con ayuda de un tenedor hasta obtener un puré homogéneo y sin grumos.

2. Pasar el puré a un bowl. Agregar la harina de avena, la harina leudante y la cucharadita de polvo para hornear. Mezclar enérgicamente hasta integrar todo de forma homogénea y formar una masa.

3. Colocar la masa sobre una mesada previamente enharinada. Estirarla haciendo un poco de presión con las manos hasta darle una forma rectangular.

4. Pincelar la superficie de la masa con la manteca. Luego, espolvorear de manera uniforme primero el azúcar y, posteriormente, la canela.

5. Cortar la masa en tiras más bien anchas y enrollarlas con cuidado una a una para darle cuerpo y forma a los rolls.

6. Acomodarlos en una fuente apta para horno, ejerciendo un poco de presión hacia abajo para que se aplasten ligeramente y logren unirse entre sí.

7. Pincelar la parte superior de los rolls con un toque de leche. Llevarlos al horno precalentado por un tiempo aproximado de 30 minutos.

8. Una vez listos y ligeramente templados, retirarlos y agregarles la cobertura de yogur de vainilla junto con un poco más de canela espolvoreada por encima antes de disfrutar.

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