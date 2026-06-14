Mucho más que amabilidad: qué significa decir “como quieras”, según la psicología

Existen personas que, frente a decisiones cotidianas como elegir un restaurante, definir un plan para el fin de semana o decidir qué película ver, responden de manera automática con la frase “como quieras”. A simple vista, esta actitud suele interpretarse como una señal de amabilidad, flexibilidad o simple adaptación al entorno. Sin embargo, cuando esta respuesta se repite de forma constante, la psicología advierte sobre la existencia de motivos más profundos relacionados con la estructura de la personalidad y la dinámica de las relaciones interpersonales.