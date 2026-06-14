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Mucho más que amabilidad: qué significa decir “como quieras”, según la psicología

Especialistas sostienen que la conducta revela aspectos profundos de su personalidad, limitaciones en su forma de interactuar con el entorno y serias dificultades en la gestión de sus propias necesidades.

Mucho más que amabilidad: qué significa decir “como quieras”, según la psicología
Imagen generada con IA por TN
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas en psicología advierten hoy que repetir la frase 'como quieras' al decidir refleja dificultades de personalidad y evasión de conflictos en las relaciones.
  • Estudios vinculan esta conducta con la alta agradabilidad, un rasgo donde las personas priorizan la armonía grupal y silencian sus propios gustos para complacer al entorno.
  • Expertos aconsejan analizar la frecuencia de este patrón para evitar la pérdida de asertividad, advirtiendo que ceder siempre anula el espacio para los deseos propios.
Resumen generado con IA

Existen personas que, frente a decisiones cotidianas como elegir un restaurante, definir un plan para el fin de semana o decidir qué película ver, responden de manera automática con la frase “como quieras”. A simple vista, esta actitud suele interpretarse como una señal de amabilidad, flexibilidad o simple adaptación al entorno. Sin embargo, cuando esta respuesta se repite de forma constante, la psicología advierte sobre la existencia de motivos más profundos relacionados con la estructura de la personalidad y la dinámica de las relaciones interpersonales.

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Aunque no existe una única explicación absoluta, diferentes especialistas coinciden en vincular esta tendencia con factores psicológicos específicos. Entre las causas principales destacan la necesidad de evitar conflictos a toda costa, el deseo constante de agradar a los demás o incluso una dificultad real para identificar y expresar los propios gustos. Esta conducta, lejos de ser mera cortesía, suele esconder un mecanismo de defensa para evadir la responsabilidad de la elección y proteger el vínculo con el otro.

La necesidad de evitar conflictos

Una de las interpretaciones más frecuentes vincula esta conducta con la llamada alta agradabilidad, uno de los cinco grandes rasgos de la personalidad estudiados por la psicología. Las personas con este perfil se caracterizan por ser cooperativas, empáticas y orientadas a sostener la armonía en sus vínculos afectivos y sociales. Por este motivo, priorizan la evasión de discusiones o desacuerdos, silenciando su postura original frente al resto con tal de mantener un clima pacífico.

Una investigación publicada en la revista científica Developmental Psychology respaldó esta idea al demostrar que los individuos con este rasgo muestran una mayor tendencia a la complacencia, anteponiendo el bienestar grupal a sus elecciones individuales. En la vida diaria, este mecanismo se traduce de forma directa en frases como “lo que vos prefieras”, “me da igual” o “como quieras”, ocultando una preferencia personal real detrás de una fachada de desinterés.

¿Qué significa realmente?

La respuesta depende del contexto y de la frecuencia con la que aparece esta expresión. En algunos casos, decir “como quieras” refleja confianza, flexibilidad o una ausencia genuina de preferencias. En otros, puede estar relacionado con el temor al conflicto, la necesidad de agradar, la falta de asertividad o incluso con un momento de cansancio mental.

Por eso, los especialistas recomiendan observar el patrón detrás de la frase. Porque una cosa es ceder de vez en cuando y otra muy distinta es sentir que nunca hay espacio para expresar lo que uno realmente quiere.

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