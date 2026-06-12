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Feng Shui: los objetos coidianos que podrían estar bloqueando la energía positiva de tu hogar.

El Feng Shui sostiene que algunos objetos cotidianos pueden obstaculizar la circulación de la energía positiva dentro del hogar.

Según el Feng Shui, hay objetos cotidianos que estancan la energía en tu casa
Según el Feng Shui, hay objetos cotidianos que estancan la energía en tu casa TN
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

El Feng Shui, una práctica ancestral originaria de China, sostiene que la distribución de los espacios y la presencia de determinados objetos pueden influir en el flujo de energía dentro del hogar. Según esta filosofía, cuando la energía, conocida como "chi", circula de manera adecuada, favorece el bienestar, la armonía y el equilibrio emocional.

Sin embargo, algunos elementos cotidianos pueden interferir con ese flujo y generar una sensación de estancamiento, desorden o incomodidad. Identificarlos y corregir ciertos hábitos permitiría crear ambientes más agradables y funcionales.

Los objetos que el Feng Shui considera bloqueadores de energía

De acuerdo con esta disciplina, existen algunos elementos que suelen obstaculizar la circulación de la energía positiva dentro de la casa. Entre ellos se encuentran los espejos mal ubicados, los objetos dañados, el exceso de desorden y los muebles que dificultan el tránsito.

  • Espejos en lugares inadecuados

Por ese motivo, el Feng Shui recomienda revisar su ubicación y evitar que reflejen zonas clave de la vivienda. También aconseja mantenerlos en buen estado y reemplazar aquellos que estén rotos o deteriorados.

  • Objetos rotos o en desuso
  • El desorden y la acumulación

Por esa razón, se aconseja realizar limpiezas periódicas y utilizar sistemas de almacenamiento que ayuden a mantener cada ambiente despejado y organizado.

Cómo mejorar la circulación de energía en la casa

Además de reducir el desorden, el Feng Shui destaca la importancia de permitir que los espacios permanezcan abiertos y funcionales.

  • Muebles que dificultan el paso

La recomendación es reorganizar los ambientes para que exista un recorrido cómodo y libre entre los distintos sectores de la vivienda.

Según esta filosofía oriental, pequeños cambios en la disposición de los objetos pueden contribuir a crear espacios más equilibrados, agradables y propicios para el bienestar cotidiano.

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