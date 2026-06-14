Bono de $70.000 para jubilados en junio: quiénes lo cobran y quiénes quedan excluidos

Resumen para apurados
- En junio, Anses entrega en Argentina un bono de hasta $70.000 a jubilados y pensionados de menores ingresos para reforzar su poder adquisitivo frente a la inflación.
- La medida coincide con el pago del medio aguinaldo y un aumento del 2,58%, excluyendo del beneficio a quienes perciban haberes superiores al tope de $473.317,99.
- Este refuerzo previsional busca mitigar el impacto inflacionario en los sectores más vulnerables del sistema, garantizando un piso de ingresos superior a los $674.000.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) avanza con el calendario de pagos de junio para jubilados y pensionados. Este mes, además del aumento aplicado a los haberes previsionales, un grupo de beneficiarios recibirá un bono extraordinario de hasta $70.000.
La asistencia económica busca reforzar los ingresos de quienes perciben las jubilaciones y pensiones más bajas. A esto se suma el pago del medio aguinaldo, por lo que los montos a cobrar durante junio serán superiores a los habituales.
Con la actualización del 2,58%, la jubilación mínima se ubicó en $403.317,99. Los beneficiarios que accedan al bono completo recibirán un ingreso adicional de $70.000.
Quiénes reciben el bono de $70.000 de Anses
El refuerzo extraordinario está destinado a jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos del sistema previsional.
También alcanza a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes cobran Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez o madres de siete hijos.
De acuerdo con la normativa vigente, quienes cobran el haber mínimo jubilatorio accederán al bono completo de $70.000. En cambio, los beneficiarios con ingresos superiores recibirán un monto variable, calculado de manera proporcional hasta alcanzar el límite establecido por el Gobierno nacional.
Cuánto cobran los jubilados con la mínima en junio
Además del incremento aplicado este mes, junio incluye el pago del aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.
Como resultado, quienes perciben la jubilación mínima y acceden al bono completo recibirán un ingreso total que supera los $674.000 durante este período, considerando el haber mensual, el refuerzo extraordinario y el Sueldo Anual Complementario (SAC).
Quiénes no cobrarán el bono extraordinario
No todos los jubilados y pensionados accederán al refuerzo de Anses. Quedarán excluidos quienes perciban ingresos por encima del límite fijado para junio.
El tope establecido por el Gobierno se ubica en $473.317,99. Por lo tanto, los beneficiarios cuyos haberes superen esa cifra no recibirán el bono de $70.000 ni tampoco una suma proporcional.
De esta manera, el refuerzo continuará concentrándose en los sectores con menores ingresos dentro del sistema previsional argentino.