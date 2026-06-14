Señales de alerta sobre la infraestructura escolar

La protesta de los estudiantes de la Escuela Superior de Educación Artística (ESEA) volvió a poner sobre la mesa una realidad incómoda: el deterioro de la infraestructura escolar en Tucumán ya no es una excepción ni una situación aislada. Aulas insuficientes, problemas de higiene, espacios deteriorados y reclamos que se acumulan forman parte de una escena que se repite con demasiada frecuencia en distintos establecimientos de la provincia.