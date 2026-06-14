Señales de alerta sobre la infraestructura escolar

La protesta de los estudiantes de la Escuela Superior de Educación Artística (ESEA) volvió a poner sobre la mesa una realidad incómoda: el deterioro de la infraestructura escolar en Tucumán ya no es una excepción ni una situación aislada. Aulas insuficientes, problemas de higiene, espacios deteriorados y reclamos que se acumulan forman parte de una escena que se repite con demasiada frecuencia en distintos establecimientos de la provincia.
Esta semana fue la ESEA. Meses atrás, la Escuela Normal Juan Bautista Alberdi se convirtió en el epicentro de otra protesta estudiantil que expuso problemas edilicios, cuestionamientos a las condiciones de cursado y una creciente sensación de abandono. En ambos casos, fueron los propios estudiantes quienes decidieron hacer visible una situación que consideraron insostenible.
La respuesta oficial tampoco es nueva. Ante los cuestionamientos surgidos en distintos establecimientos, el Ministerio de Educación defendió su gestión con cifras sobre obras realizadas, inversiones ejecutadas y trabajos de mantenimiento en cientos de escuelas. Los números muestran que existe una política de intervención y que se destinan recursos para atender las necesidades edilicias del sistema educativo, tal como se está viendo a diario en la escuela Normal.
Sin embargo, la discusión parece ir más allá de las estadísticas. El problema no es únicamente cuánto se invierte, sino si las soluciones llegan a tiempo y si alcanzan para responder a una infraestructura que, en muchos casos, arrastra décadas de desgaste. La percepción de estudiantes, docentes y familias suele estar marcada por la experiencia cotidiana: techos que filtran agua, sanitarios deficientes, falta de espacios adecuados o edificios que requieren reparaciones urgentes.
Lo preocupante es que estas situaciones comienzan a naturalizarse. Cada protesta genera repercusión durante algunos días, se anuncian reuniones, se prometen respuestas y luego la atención pública se desplaza hacia otro tema. Mientras tanto, los problemas estructurales permanecen.
Las escuelas no son solamente edificios. Son espacios de formación, convivencia y desarrollo. Cuando las condiciones materiales se deterioran, también se resiente la calidad de la experiencia educativa.
Tucumán enfrenta el desafío de pensar una política de infraestructura escolar que trascienda la lógica de la emergencia. No alcanza con intervenir cuando estalla un conflicto o cuando una protesta gana visibilidad. Hace falta planificación sostenida, controles permanentes y mecanismos que permitan anticiparse al deterioro antes de que se convierta en crisis.
La ESEA y la Escuela Normal son señales de alerta. Ignorarlas sería un error. Escucharlas puede ser el primer paso para evitar que dentro de algunos años la discusión ya no sea sobre aulas deterioradas, sino sobre las oportunidades perdidas de toda una generación.