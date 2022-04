“Las relaciones tóxicas son un mal que afecta a todos por igual”

- Por Instagram (solamente) me llegan alrededor de 3.000 mensajes por día. El 60% de ellos es de gente contándome su historia y pidiéndome opinión. La respuesta de mis fans resulta enorme. Es gente que quizás me coloca en un lugar en el cual no quiero ponerme, porque no estoy formado para eso: el de gurú. En realidad, no doy consejos; simplemente doy opiniones. Lo que hago es contar lo que a mí me pasó desde mi visión. No puedo cargar con la responsabilidad de aconsejar a otros porque es un peso muy grande.