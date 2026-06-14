Amor en tiempo de redes sociales: el diccionario para entender los vínculos modernos

El ghosting, derivado de ghost (del inglés, fantasma), consiste en terminar una relación afectiva al cortar todo contacto con la persona en cuestión y sin darle ninguna explicación. Una actitud que tiene consecuencias muy negativas en la autoestima de la “víctima”. Las consecuencias para quienes lo sufren pueden ser: sentir culpa al creer que hicieron algo mal, asumir la responsabilidad por el distanciamiento de la otra persona o incluso obsesionarse con encontrar una explicaciones. Aunque se suele pensar que las personas que realizan ghosting son inmaduras, según la psicóloga Gabriela Silva Molina, es importante evitar las generalizaciones: “en algunos casos pueden existir dificultades para afrontar conversaciones incómodas, miedo al conflicto, inseguridad emocional o estilos de apego evasivos. Esto no justifica la conducta, pero ayuda a comprender que suele estar más relacionada con las limitaciones de quien la realiza”.