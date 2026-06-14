Tawa entrelaza temas conocidos y canciones propias

La banda considera que el género está en movimiento: “vemos muy acentuadas las referencias en ciertos artistas y, al mismo tiempo, el crecimiento de propuestas emergentes que reciben la aceptación del público. Aunque actuemos en todo el país, nuestra base está en Tucumán y desde aquí nos movemos para donde sea necesario”. “En la actualidad, gracias a la tecnología, ya no es necesario radicarse en Capital Federal para desarrollar una carrera nacional”. En el show de hoy convivirán canciones populares junto con obras inéditas, que en su mayoría pertenecen en letra y música a Tawa. “Ocupan un lugar central: son la voz más personal del grupo”, admiten.