Tawa entrelaza temas conocidos y canciones propias

Tawa vuelve hoy, al mediodía, a los escenarios tucumanos con un recital en El Industrial de Tafí Viejo (avenida Alem 501), donde desplegará al mediodía su repertorio de raíz folclórica como eje. Lo hacen luego de haber recorrido medios porteños para difundir su propuesta, pero siempre con un pie anclado en la provincia.
“Estamos atravesando, sin lugar a dudas, nuestro mejor momento, tanto en lo humano como en lo profesional”, plantean Álvaro Carabajal, Emir Blac Sleiman, Víctor Cheda y Javier Jiménez. El cuarteto vocal disfruta aún su paso viral por el streaming Olga, entre otros. “Nuestra música evoluciona día a día. Se suman canciones al repertorio que nos sorprenden por el alcance y la recepción que tienen en la gente. Estamos experimentando con ritmos nuevos desde lo estilístico, aunque no nos despegamos de nuestras raíces folclóricas”, aclaran.
La banda considera que el género está en movimiento: “vemos muy acentuadas las referencias en ciertos artistas y, al mismo tiempo, el crecimiento de propuestas emergentes que reciben la aceptación del público. Aunque actuemos en todo el país, nuestra base está en Tucumán y desde aquí nos movemos para donde sea necesario”. “En la actualidad, gracias a la tecnología, ya no es necesario radicarse en Capital Federal para desarrollar una carrera nacional”. En el show de hoy convivirán canciones populares junto con obras inéditas, que en su mayoría pertenecen en letra y música a Tawa. “Ocupan un lugar central: son la voz más personal del grupo”, admiten.