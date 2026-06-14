Camionero recorre caminos con autogestión

La producción expresa una continuidad en la búsqueda sonora conceptual que están desarrollando. “Las texturas se fueron ampliando en la dirección del álbum anterior. La ruptura más concreta fue la duración, porque cambia la percepción. Teníamos en la cabeza hacer un disco de 10 temas hacía ya mucho tiempo y nos matamos para llegar. Estamos en un momento en que todo es disfrute: después de muchos años de sostener un doble trabajo, hoy nos dedicamos de lleno a la música y nos sentimos muy privilegiados. El hecho de ser un dúo nos permitió empezar a girar casi desde el principio, forma parte de la dinámica normal de la banda y para fin de año solo no van a quedar tres provincias argentinas sin visitar, porque tenemos espíritu federal en serio”, resalta Luis.