Camionero recorre caminos con autogestión

Camionero comenzó a recorrer los escenarios rockeros del país hace casi 10 años, con una particular propuesta en formato dúo de batería y guitarra y voz, que prefieren no definir para evitar limitarse. “Preferimos que sea de esas cosas que no se pueden nombrar, pero cuando las ves rápidamente te das cuenta de lo que es”, señala Joan Manuel Pardo, quien junto a Santiago Luis estarán esta noche en Puerto Libertad (Las Piedras 1.580).
“‘Pruebas de contacto’ es el camino que encontramos para expresar una sensación con respecto a la modernidad y la manera en que se fragmenta la sociedad. No hay una certeza, sino más bien eso: el ensayo. Entre los flujos permanentes de contacto (virtuales/reales/masivos/bilaterales/significativos/banales) hay momentos de prueba y de registro de esa prueba”, adelantan sobre el lanzamiento de su último disco, que presentan en esta visita.
La producción expresa una continuidad en la búsqueda sonora conceptual que están desarrollando. “Las texturas se fueron ampliando en la dirección del álbum anterior. La ruptura más concreta fue la duración, porque cambia la percepción. Teníamos en la cabeza hacer un disco de 10 temas hacía ya mucho tiempo y nos matamos para llegar. Estamos en un momento en que todo es disfrute: después de muchos años de sostener un doble trabajo, hoy nos dedicamos de lleno a la música y nos sentimos muy privilegiados. El hecho de ser un dúo nos permitió empezar a girar casi desde el principio, forma parte de la dinámica normal de la banda y para fin de año solo no van a quedar tres provincias argentinas sin visitar, porque tenemos espíritu federal en serio”, resalta Luis.
La idea de que el mecanismo de producción determina el contenido se refuerza con su proyecto, en la mirada de Pardo: “Nos tocó ser referencia de movimientos autogestivos, que hay un montón, sobre todo en las provincias; la independencia tiene un valor real, es mucho más fuerte algo que se logra desde esta dinámica y su aprendizaje”.
En ese sentido, aparece la figura del Indio Solari. “Tanto él como los Redondos son un faro, sea en lo estético, cómo trabajaban cada parte de su obra y la gestión y construcción de su carrera. Su partida va a dejar un vacío imposible de reemplazar, pero nos queda una forma visible de hacer las cosas que es escuela para todas las bandas”, concluyen.