CulturaMúsica

Camionero recorre caminos con autogestión

El dúo viene a Tucumán para presentar “Pruebas de contacto” en Puerto Libertad.

CON ESTILO PROPIO. Camionero experimenta “Pruebas de contacto”.
CON ESTILO PROPIO. Camionero experimenta “Pruebas de contacto”.
Hace 4 Hs

Camionero comenzó a recorrer los escenarios rockeros del país hace casi 10 años, con una particular propuesta en formato dúo de batería y guitarra y voz, que prefieren no definir para evitar limitarse. “Preferimos que sea de esas cosas que no se pueden nombrar, pero cuando las ves rápidamente te das cuenta de lo que es”, señala Joan Manuel Pardo, quien junto a Santiago Luis estarán esta noche en Puerto Libertad (Las Piedras 1.580).

“‘Pruebas de contacto’ es el camino que encontramos para expresar una sensación con respecto a la modernidad y la manera en que se fragmenta la sociedad. No hay una certeza, sino más bien eso: el ensayo. Entre los flujos permanentes de contacto (virtuales/reales/masivos/bilaterales/significativos/banales) hay momentos de prueba y de registro de esa prueba”, adelantan sobre el lanzamiento de su último disco, que presentan en esta visita.

¿Sabías que el primer recital de Los Redondos fue en Salta? La historia detrás del debut que inició una leyenda del rock argentino

¿Sabías que el primer recital de Los Redondos fue en Salta? La historia detrás del debut que inició una leyenda del rock argentino

La producción expresa una continuidad en la búsqueda sonora conceptual que están desarrollando. “Las texturas se fueron ampliando en la dirección del álbum anterior. La ruptura más concreta fue la duración, porque cambia la percepción. Teníamos en la cabeza hacer un disco de 10 temas hacía ya mucho tiempo y nos matamos para llegar. Estamos en un momento en que todo es disfrute: después de muchos años de sostener un doble trabajo, hoy nos dedicamos de lleno a la música y nos sentimos muy privilegiados. El hecho de ser un dúo nos permitió empezar a girar casi desde el principio, forma parte de la dinámica normal de la banda y para fin de año solo no van a quedar tres provincias argentinas sin visitar, porque tenemos espíritu federal en serio”, resalta Luis.

Karma Sudaca celebra 30 años de rock: "Perdurar ha sido nuestro logro más importante"

Karma Sudaca celebra 30 años de rock: Perdurar ha sido nuestro logro más importante

La idea de que el mecanismo de producción determina el contenido se refuerza con su proyecto, en la mirada de Pardo: “Nos tocó ser referencia de movimientos autogestivos, que hay un montón, sobre todo en las provincias; la independencia tiene un valor real, es mucho más fuerte algo que se logra desde esta dinámica y su aprendizaje”.

En ese sentido, aparece la figura del Indio Solari. “Tanto él como los Redondos son un faro, sea en lo estético, cómo trabajaban cada parte de su obra y la gestión y construcción de su carrera. Su partida va a dejar un vacío imposible de reemplazar, pero nos queda una forma visible de hacer las cosas que es escuela para todas las bandas”, concluyen.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Fin de semana largo: por qué este 15 de junio es feriado y qué prócer argentino se conmemora
1

Fin de semana largo: por qué este 15 de junio es feriado y qué prócer argentino se conmemora

Por qué tu mascota se comporta mal en el veterinario: la ciencia detrás del miedo a las agujas y las mesas frías
2

Por qué tu mascota se comporta mal en el veterinario: la ciencia detrás del miedo a las agujas y las mesas frías

La costumbre ancestral de los graffitis: un viajante indio en Egipto hace 2.000 años
3

La costumbre ancestral de los graffitis: un viajante indio en Egipto hace 2.000 años

El mito del agua caliente para quemar grasa: qué beneficios reales tiene y cuáles son solo creencias populares
4

El mito del agua caliente para quemar grasa: qué beneficios reales tiene y cuáles son solo creencias populares

Cómo funciona la balanza de bioimpedancia que puede identificar diabetes tipo 2 sin estudios invasivos
5

Cómo funciona la balanza de bioimpedancia que puede identificar diabetes tipo 2 sin estudios invasivos

Ranking notas premium
Adorni, el riesgo kuka y el mundo cuántico
1

Adorni, el riesgo kuka y el mundo cuántico

2

Al mal tiempo: quizás Roque Santeiro pueda asistirnos

3

Una mirada al universo: ¿contaminan los viajes espaciales?

Pensión para familiares de trabajadores esenciales fallecidos por covid-19
4

Pensión para familiares de trabajadores esenciales fallecidos por covid-19

Recuerdos fotográficos: 1899. Lola Mora, escultora famosa con pantalón campesino
5

Recuerdos fotográficos: 1899. Lola Mora, escultora famosa con pantalón campesino

Más Noticias
Nunca tires del cable para desconectarlo: el mal hábito que destruye la unión con el conector

Nunca tires del cable para desconectarlo: el mal hábito que destruye la unión con el conector

El mito del agua caliente para quemar grasa: qué beneficios reales tiene y cuáles son solo creencias populares

El mito del agua caliente para quemar grasa: qué beneficios reales tiene y cuáles son solo creencias populares

El mito del PH de la piel: lo que realmente define el olor de un perfume, según un experto

El mito del PH de la piel: lo que realmente define el olor de un perfume, según un experto

El youtuber de 26 años que hizo historia en el cine: dirigió “Obsession” con una ganancia astronómica

El youtuber de 26 años que hizo historia en el cine: dirigió “Obsession” con una ganancia astronómica

Cómo funciona la balanza de bioimpedancia que puede identificar diabetes tipo 2 sin estudios invasivos

Cómo funciona la balanza de bioimpedancia que puede identificar diabetes tipo 2 sin estudios invasivos

Inteligencia artificial, programación y datos: becas gratuitas para capacitarse y mejorar el CV

Inteligencia artificial, programación y datos: becas gratuitas para capacitarse y mejorar el CV

Por qué los teletrabajadores tienen menos chances de ascender que los empleados presenciales

Por qué los teletrabajadores tienen menos chances de ascender que los empleados presenciales

Emily Blunt grabó cuatro minutos de sonidos imposibles para evitar la IA en su personaje extraterrestre

Emily Blunt grabó cuatro minutos de sonidos imposibles para evitar la IA en su personaje extraterrestre

Comentarios