Escenarios se apagan a medida de que los ídolos envejecen

Y esto suele llegar cuando el cuerpo ya no es el mismo. Y entonces, eso te invita a retirarte, a hacer presentaciones con mucha menos frecuencia, con más distancia, más pensadas, más elaboradas. Y en paralelo ya está el hecho de querer disfrutar un poco más de tu vida y de tu familia, cosas que no se puede hacer mientras están en la etapa de crecimiento. Por entonces suele ser muy intensa la actividad de jueves a domingo; y quedan lunes, martes y miércoles para ver crecer a los hijos. Con el retiro se puede disfrutar de los nietos, tomarse unas vacaciones.