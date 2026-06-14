Teatro Alberdi: las sorpresas que aparecen en una relación que tiene 40 años

- Este matrimonio se sorprende del amor que sienten el uno por el otro, pero no me gustan las generalizaciones, no sé qué pasará en cada matrimonio de 40 años. En el que presentamos con Mario hay algo nuevo que sucede este día que no ha sucedido nunca antes. Y así es el teatro: lo que sucede en este presente de la obra de teatro no ha sucedido nunca antes, ni en 40 años atrás ni en mucho más. Cuando ven la obra, se van a dar cuenta qué es. La pareja que verán en el escenario tiene un extenso pasado común, que han tenido un amor de aquellos y tuvieron que separarse. Cada uno tiene su nueva pareja, pero lo que hay entre ellos no se puede repetir.