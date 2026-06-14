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Teatro Alberdi: las sorpresas que aparecen en una relación que tiene 40 años

Patricia Palmer se inspira en Mark Twain en “Adán y Eva ¡Un amor de aquellos!”, la comedia que interpreta junto a Mario Pasik con la dirección de Diego Ramos. La relación con el público.

UNA RELACIÓN ESPECIAL. Mario Pasik y Patricia Palmer protagonizan “Adán y Eva ¡Un amor de aquellos!”.
UNA RELACIÓN ESPECIAL. Mario Pasik y Patricia Palmer protagonizan “Adán y Eva ¡Un amor de aquellos!”.
Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto Hace 4 Hs

Sobre el final de su vida, Mark Twain publicó hace más de un siglo dos relatos por separado, que luego de transformaron en “Los diarios de Adán y Eva”, en los que contaba -con su particular y ácido sentido del humor- la relación entre los primeros habitantes bíblicos de la Tierra.

Los textos sirvieron de inspiración a Patricia Palmer para que escribiese “Adán y Eva ¡Un amor de aquellos!”, la comedia romántica con dosis de ironía, ternura y reflexión, para abordar los sentimientos y la vida en pareja de un matrimonio que, tras más de 40 años junto, se reencuentra con verdades que habían permanecido ocultas. Acompañada de Mario Pasik y con la dirección de Diego Ramos, la obra se presentará hoy a las 20 en el Teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy).

“Los personajes revelan sus diferencias y descubrimientos para mostrar un espejo íntimo y actual sobre su relación fallida y dejan flotando las preguntas antes no dichas, en una propuesta cálida y emotiva que invita a reflexionar sobre el amor, el paso del tiempo y las segundas oportunidades”, adelanta.

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“Abordar esta creación, como todas las comedias que escribo, por lo menos me plantea un desafío enorme: encontrarle el humor a temas que quiero tratar en profundidad, para que sea un vehículo y no un fin, y sí poder hablar seria de algunos temas”, le dice a LA GACETA.

La actriz y dramaturga destaca que no existe una obra de teatro original de Twain, sino que todas las que suben a escena son adaptaciones de sus novelas. “Cada uno que las hace debe reescribirlas. Sus textos son geniales, pero tomé muy pocos. Me inspiró entender que todo el mundo avanza en lo tecnológico, pero que las personas seguimos queriendo las mismas cosas: amar y ser amado, pertenecer y que nos pertenezcan, el vínculo con la naturaleza...”, afirma.

- ¿Qué habilita el humor?

- Le da la posibilidad al espectador de no darse cuenta que está siendo provocado y que luego va a reflexionar sobre lo que vio.

- ¿Puede alguien sorprender al otro luego de 40 años de estar juntos?

- Este matrimonio se sorprende del amor que sienten el uno por el otro, pero no me gustan las generalizaciones, no sé qué pasará en cada matrimonio de 40 años. En el que presentamos con Mario hay algo nuevo que sucede este día que no ha sucedido nunca antes. Y así es el teatro: lo que sucede en este presente de la obra de teatro no ha sucedido nunca antes, ni en 40 años atrás ni en mucho más. Cuando ven la obra, se van a dar cuenta qué es. La pareja que verán en el escenario tiene un extenso pasado común, que han tenido un amor de aquellos y tuvieron que separarse. Cada uno tiene su nueva pareja, pero lo que hay entre ellos no se puede repetir.

- ¿En qué estilo discurre la puesta?

- Es una propuesta realista, en una puesta minimalista que se centra en el duelo actoral que desarrollamos con Mario. Era el planteo original para poder salir a recorrer el interior, y Diego le dio una precisión coreográfica muy aceitada y con una mirada musical. Estamos muy contentos, porque le aportó algo muy valioso: los momentos de mucha fuerza están alivianados y desdramatizados por su propuesta. El teatro es social y todos aportamos al mismo resultado.

- ¿Conviene develar los secretos?

- Personalmente creo que siempre conviene la verdad, pero es absolutamente subjetivo. La verdad suma y gana a pesar, como dice William Shakespeare, de ser cruel para ser bueno. Es beneficioso porque los secretos tienen una factura muy cara que siempre terminás pagando. La verdad está por sobre todas las cosas.

- ¿Cómo es tu relación con Tucumán?

- Tuve la suerte de estar no hace tanto haciendo “Radokja” con Cecilia Dopaso y nos fue muy muy bien. Soy mendocina y el vínculo con Tucumán es el de buena provinciana, es como llegar a un lugar cálido y conocido. A mí me encanta la provincia, tiene eso de que la gente pareciera ser más amigable o más hospitalaria; de pronto en Capital Federal todos están más a la defensiva, se sienten más atacados todo el tiempo y entonces a veces no es tan fácil vincularse con el público, pero allá es muy encantador, muy fácil y seguro y más en ese precioso Teatro Alberdi, es un placer enorme estar en ese escenario.

“Bye bye, profe”

Reposición en la Sala Juan Tríbulo

Tres alumnas de secundaria que deben entregar un trabajo práctico decisivo de Historia para poder aprobar la materia. Contrarreloj, repasan los hechos del pasado desde una mirada especial. Con una estética dinámica, humor absurdo y referencias locales, “Bye bye, profe” ofrece una mirada reflexiva y entretenida sobre la educación y la identidad tucumana. La obra estará nuevamente hoy a las 20 en la sala Juan Tríbulo del teatro Alberdi (Jujuy y Criósotmo Álvarez), escrita y dirigida por Emanuel Lobo y con las actuaciones de Sofía China Savino, Pía Pitu Bertolli y Nuria Blasco.

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