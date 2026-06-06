Teatro Alberdi: Miguel Jordán plantea los desafíos de los adultos mayores

“Hacer esta obra es un broche de oro para un actor como yo, que ha trabajado tantos años. El mejor premio es el aplauso y el abrazo del publico de cada función, que a esta altura de mi vida y carrera es una caricia y regalo de la vida. Compongo un padre que transita las vicisitudes de sus 87 años en esta época donde el avance de la tecnología nos permite estar comunicados y no al mismo tiempo. Osvaldo Miranda sabía decir que los actores tenemos que encontrar un traje a nuestra medida, y este lo es”, aporta Jordán.