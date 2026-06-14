La otra piedra

Por Carlos Duguech
Para LA GACETA - TUCUMÁN
De un tal Borges se dicen loas, tantas que la piedra de un gris que es ginebrino en paisaje de pájaros y trino
Y entre flores y muchas otras plantas adquiere otro color. Se ignora cuántas tonalidades tiene, como el vino, que madura en color, tan peregrino,
desde vides paganas y otras santas.
La piedra vertical que está en Ginebra
custodiando epitafio de misterio
muy bien teje a lo Borges, hebra y hebra, eligiendo punzantes ironías
lanzadas desde el suizo cementerio.
Son, no más, que borgeanas “homilías”.
© LA GACETA
Lo más popular
Ranking notas premium