LA GACETA Literaria

La otra piedra
Hace 4 Hs

Por Carlos Duguech

Para LA GACETA - TUCUMÁN

De un tal Borges se dicen loas, tantas que la piedra de un gris que es ginebrino en paisaje de pájaros y trino

Y entre flores y muchas otras plantas adquiere otro color. Se ignora cuántas tonalidades tiene, como el vino, que madura en color, tan peregrino,

desde vides paganas y otras santas.

La piedra vertical que está en Ginebra

custodiando epitafio de misterio

muy bien teje a lo Borges, hebra y hebra, eligiendo punzantes ironías

lanzadas desde el suizo cementerio.

Son, no más, que borgeanas “homilías”.

© LA GACETA

Temas Jorge Luis Borges
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