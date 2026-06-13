Política

Manuel Adorni: la Justicia reconstruirá 13 años de bitcoin para verificar su patrimonio

La fiscalía ordenó un peritaje técnico sobre la cotización de la criptomoneda desde 2013 hasta la fecha, con el objetivo de validar la explicación del funcionario sobre el origen de sus ahorros.

MANUEL ADORNI. La Justicia reconstruirá 13 años de bitcoin para verificar su patrimonio.
MANUEL ADORNI. La Justicia reconstruirá 13 años de bitcoin para verificar su patrimonio.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El fiscal Pollicita ordenó peritar la cotización de Bitcoin desde 2013 para verificar el patrimonio de Manuel Adorni, investigado en Buenos Aires por presunto enriquecimiento.
  • Adorni justificó un incremento de 500.000 dólares aduciendo ganancias cripto entre 2013 y 2018. La DAFI analizará la evolución del Bitcoin y se rastrearán sus dichos públicos.
  • La investigación se retrotrae a 2012 e incluye a su esposa. El peritaje determinará si existen inconsistencias patrimoniales que deriven en una citación a indagatoria judicial.
Resumen generado con IA

El fiscal federal Gerardo Pollicita dio un paso clave en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La fiscalía ordenó un peritaje técnico sobre la cotización del Bitcoin desde 2013 hasta la fecha, con el objetivo de validar la explicación del funcionario sobre el origen de sus ahorros.

La medida surgió tras las declaraciones públicas de Adorni, quien justificó un incremento patrimonial superior a los 500.000 dólares al alegar una inversión inicial de U$S 200.000 en criptomonedas realizada entre 2013 y 2018 (con fuerte énfasis en 2014). 

Según el funcionario, esta apuesta le reportó una ganancia de U$S 300.000 que mantuvo fuera del sistema hasta su reciente declaración jurada.

Las medidas de prueba solicitadas:

1- Peritaje de la DAFI: la Dirección de Asistencia Fiscal en Investigaciones deberá determinar si la evolución del Bitcoin hace verosímil la ganancia declarada por Adorni.

2- Rastreo de "fuentes abiertas": se recopilarán todas las declaraciones, tuits y videos del funcionario previos a su llegada al Gobierno para cotejar su discurso histórico sobre las criptomonedas.

3- Extensión temporal: la investigación ya no se limita a su gestión pública, sino que se retrotrae a 2012 e incluye a su esposa, Bettina Angeletti, con pedidos de informes a Anses y ARCA (ex AFIP).

En su última presentación patrimonial, Adorni informó bienes por casi $945 millones, incluyendo una casa en el country Indio Cuá y un departamento en Caballito, ambos incorporados tras su llegada a la función pública. 

El fiscal buscará ahora determinar si los números de la "suerte cripto" cierran o si existen inconsistencias que deriven en una citación a indagatoria.

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