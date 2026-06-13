El teleférico más empinado del mundo lleva a un pueblo de ensueño donde no circulan autos

El cronograma de la conectividad alpina

La finalización total del complejo está prevista para esta primavera boreal de 2026. El trayecto completo desde Stechelberg hasta la cima del Schilthorn se compone de tres secciones, de las cuales las primeras ya están operativas. El pasado 13 de diciembre se habilitó el tramo Stechelberg-Mürren y uno de los dos transportes paralelos de tipo Funifor entre Mürren y Birg, mientras que el segundo se abrió a fines de noviembre. La siguiente etapa, que unió Birg con el Schilthorn, quedó accesible al público el 15 de marzo de 2025.