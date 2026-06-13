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Pizza saludable sin horno: la receta fácil con avena que se prepara en minutos

La pizza de avena sin horno se convirtió en una de las recetas más buscadas por quienes quieren comer más saludable. Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, permite disfrutar de una versión más liviana de este clásico italiano.

Una forma de comer pizza sin harina de trigo.
Una forma de comer pizza sin harina de trigo.
Por LA GACETA Hace 30 Min

Resumen para apurados

  • La Gaceta presentó una receta de pizza de avena sin horno para quienes buscan una alternativa saludable y rápida de este clásico gastronómico en el hogar.
  • Esta versión reemplaza la harina de trigo por avena y se cocina en sartén, mezclando el cereal con huevo, agua y condimentos antes de agregar la salsa y el queso.
  • La propuesta consolida la tendencia de reversionar platos populares con opciones nutritivas, facilitando la adopción de hábitos alimentarios más saludables en el día a día.
Resumen generado con IA

La pizza es una de las comidas favoritas para compartir durante el fin de semana. Sin embargo, quienes buscan mantener una alimentación equilibrada suelen evitarla por su contenido de harinas refinadas y otros ingredientes calóricos. Afortunadamente, existe una alternativa más liviana que conserva gran parte del sabor tradicional y se puede preparar sin necesidad de usar el horno.

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Esta versión reemplaza la harina de trigo por avena y se cocina directamente en una sartén. Además, permite elegir ingredientes frescos y saludables para la salsa y la cobertura, adaptándose a diferentes gustos y necesidades nutricionales.

Cómo hacer una pizza saludable con avena

La base de esta receta está elaborada con avena, un ingrediente versátil que puede utilizarse tanto en copos como en harina. Para quienes prefieren una textura más uniforme, la harina de avena suele ser la mejor opción.

Para preparar una pizzeta individual se necesitan los siguientes ingredientes:

  • 1 taza de avena o harina de avena
  • 1 huevo
  • Un chorrito de agua tibia
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • Sal a gusto
  • Orégano
  • Ajo en polvo

Paso a paso para preparar pizza de avena sin horno

La elaboración es sencilla y requiere pocos minutos.

  • Colocar la avena en un recipiente junto con la sal, el orégano, el ajo en polvo y el polvo para hornear. Mezclar bien para integrar todos los ingredientes secos.
  • Incorporar el huevo y revolver nuevamente. Luego agregar un poco de agua tibia hasta obtener una mezcla homogénea y bien ligada.
  • Llevar la preparación a una licuadora y procesar durante aproximadamente un minuto o hasta alcanzar la textura deseada.
  • Calentar una sartén previamente pincelada con una fina capa de aceite. Verter la mezcla formando un círculo similar al de una pizza tradicional.
  • Cocinar de un lado y luego dar vuelta la base. Agregar la salsa de tomate, el queso y tapar la sartén para que el calor permita que los ingredientes se integren correctamente.
  • En los últimos minutos sumar los ingredientes elegidos para la cobertura.

    • Qué ingredientes elegir para una versión más liviana

    Uno de los puntos fuertes de esta receta es la posibilidad de personalizar los toppings. Entre las opciones recomendadas se encuentran la rúcula, los tomates cherry y el jamón, aunque también pueden incorporarse otros vegetales frescos según las preferencias de cada persona.

    De esta manera, es posible disfrutar de una pizza casera, práctica y con ingredientes seleccionados, ideal para quienes buscan alternativas más saludables sin renunciar a uno de los platos más populares del mundo.

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