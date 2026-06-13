Acueducto de Vipos: destacan el inicio oficial de la obra

El Gobierno provincial destacó el anuncio efectuado por la Nación, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, referido al inicio de las tareas correspondientes al proyecto “Optimización del Servicio de Agua Potable – Acueducto de Vipos”, una obra estratégica destinada a fortalecer y ampliar el abastecimiento de agua potable para el área metropolitana del Gran San Miguel de Tucumán.
La iniciativa, que cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), prevé una inversión estimada superior a los $144.000 millones y un plazo de ejecución de 42 meses.
Entre sus principales alcances se destacan una nueva captación sobre el río Vipos, la construcción de una planta potabilizadora, 50 kilómetros de acueducto troncal con obras complementarias y cinco reservas de almacenamiento.
La publicación
El presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio, remarcó que la publicación realizada por la Nación marca el inicio formal del proyecto. “Hoy (por ayer) salió la publicación donde se da inicio formal a la obra”, señaló el funcionario jaldista. Y explicó que la primera etapa estará destinada a la elaboración del proyecto ejecutivo. “Ahora viene una etapa de cuatro meses de elaboración del proyecto ejecutivo, y después el inicio formal de la obra, que tiene que ser antes de fin de año”, indicó. El titular de la SAT enmarcó la obra dentro de “una política integral de planificación hídrica impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo”. “En esta gestión vamos a recuperar completamente el Acueducto de El Cadillal, vamos a iniciar un nuevo acueducto para todos los tucumanos, como es el Acueducto de Vipos, y estamos elaborando el nuevo proyecto ejecutivo del Acueducto de Anfama para pensar un Tucumán de acá a 50 años”, afirmó.
De acuerdo con la información difundida oficialmente, la obra permitirá mejorar el abastecimiento de agua potable para más de 245.000 habitantes de la Capital, Tafí Viejo, Villa Carmela y Tapia. Además, estará a cargo de una Unión Transitoria de Empresas integrada por José Cartellone Construcciones Civiles S.A. y CEOSA.