Acueducto de Vipos: destacan el inicio oficial de la obra

La publicación

El presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio, remarcó que la publicación realizada por la Nación marca el inicio formal del proyecto. “Hoy (por ayer) salió la publicación donde se da inicio formal a la obra”, señaló el funcionario jaldista. Y explicó que la primera etapa estará destinada a la elaboración del proyecto ejecutivo. “Ahora viene una etapa de cuatro meses de elaboración del proyecto ejecutivo, y después el inicio formal de la obra, que tiene que ser antes de fin de año”, indicó. El titular de la SAT enmarcó la obra dentro de “una política integral de planificación hídrica impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo”. “En esta gestión vamos a recuperar completamente el Acueducto de El Cadillal, vamos a iniciar un nuevo acueducto para todos los tucumanos, como es el Acueducto de Vipos, y estamos elaborando el nuevo proyecto ejecutivo del Acueducto de Anfama para pensar un Tucumán de acá a 50 años”, afirmó.