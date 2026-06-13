Política

Acueducto de Vipos: destacan el inicio oficial de la obra

El proyecto cuenta con financiamiento del BID y prevé una inversión de $144.000 millones.

ACUEDUCTO VIPOS. La iniciativa prevé una inversión de $144.000 millones.
ACUEDUCTO VIPOS. La iniciativa prevé una inversión de $144.000 millones.
Hace 4 Hs

El Gobierno provincial destacó el anuncio efectuado por la Nación, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, referido al inicio de las tareas correspondientes al proyecto “Optimización del Servicio de Agua Potable – Acueducto de Vipos”, una obra estratégica destinada a fortalecer y ampliar el abastecimiento de agua potable para el área metropolitana del Gran San Miguel de Tucumán.

La iniciativa, que cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), prevé una inversión estimada superior a los $144.000 millones y un plazo de ejecución de 42 meses.

Entre sus principales alcances se destacan una nueva captación sobre el río Vipos, la construcción de una planta potabilizadora, 50 kilómetros de acueducto troncal con obras complementarias y cinco reservas de almacenamiento.

La publicación

El presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio, remarcó que la publicación realizada por la Nación marca el inicio formal del proyecto. “Hoy (por ayer) salió la publicación donde se da inicio formal a la obra”, señaló el funcionario jaldista. Y explicó que la primera etapa estará destinada a la elaboración del proyecto ejecutivo. “Ahora viene una etapa de cuatro meses de elaboración del proyecto ejecutivo, y después el inicio formal de la obra, que tiene que ser antes de fin de año”, indicó. El titular de la SAT enmarcó la obra dentro de “una política integral de planificación hídrica impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo”. “En esta gestión vamos a recuperar completamente el Acueducto de El Cadillal, vamos a iniciar un nuevo acueducto para todos los tucumanos, como es el Acueducto de Vipos, y estamos elaborando el nuevo proyecto ejecutivo del Acueducto de Anfama para pensar un Tucumán de acá a 50 años”, afirmó.

“El Acueducto de Vipos se va hacer en un 100%”, afirmó Jaldo

“El Acueducto de Vipos se va hacer en un 100%”, afirmó Jaldo

De acuerdo con la información difundida oficialmente, la obra permitirá mejorar el abastecimiento de agua potable para más de 245.000 habitantes de la Capital, Tafí Viejo, Villa Carmela y Tapia. Además, estará a cargo de una Unión Transitoria de Empresas integrada por José Cartellone Construcciones Civiles S.A. y CEOSA.

Temas TucumánSociedad Aguas del TucumánOsvaldo JaldoMarcelo Caponio
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Enrique Romero: El transporte tiene neumonía bilateral y pretenden curarlo con una aspirina

Enrique Romero: "El transporte tiene neumonía bilateral y pretenden curarlo con una aspirina"

La Conadu Histórica y Adiunt anunciaron otra semana de paro universitario

La Conadu Histórica y Adiunt anunciaron otra semana de paro universitario

Empleadas domésticas firmaron el primer convenio con salario dinámico: cómo funciona el nuevo esquema

Empleadas domésticas firmaron el primer convenio con "salario dinámico": cómo funciona el nuevo esquema

¿Cuándo pagan el aguinaldo a los empleados estatales de Tucumán?

¿Cuándo pagan el aguinaldo a los empleados estatales de Tucumán?

El Gobierno y las universidades llegaron a un acuerdo por el financiamiento tras más de dos años de conflicto

El Gobierno y las universidades llegaron a un acuerdo por el financiamiento tras más de dos años de conflicto

Lo más popular
El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él
1

El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él

2

La deuda pendiente del control ambiental

3

Cartas de lectores: Crisis en la UNT

4

Cartas de lectores: alumnos viajando en tren

Teatro: con García Lorca de fondo, llega “Cabras, no caballos”
5

Teatro: con García Lorca de fondo, llega “Cabras, no caballos”

Ranking notas premium
La Corte Suprema de la Nación dejó firme la condena contra Albaca por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos
1

La Corte Suprema de la Nación dejó firme la condena contra Albaca por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos

Cambios en tribunales, fondos de la Nación y un pedido de unidad en Yerba Buena
2

Cambios en tribunales, fondos de la Nación y un pedido de unidad en Yerba Buena

Condenan a 10 integrantes de una organización narco que operaba en barrios de Tucumán y dentro de Villa Urquiza
3

Condenan a 10 integrantes de una organización narco que operaba en barrios de Tucumán y dentro de Villa Urquiza

Elecciones 2027: cómo sigue la causa judicial para adelantar la votación en Tucumán
4

Elecciones 2027: cómo sigue la causa judicial para adelantar la votación en Tucumán

El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él
5

El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él

Más Noticias
El trasfondo del cambio de apoderado del PJ: una crónica de balances, desconfianzas y versiones

El trasfondo del cambio de apoderado del PJ: una crónica de balances, desconfianzas y versiones

Reflotan la idea del transporte elevado para el Gran Tucumán: ¿qué dice el proyecto?

Reflotan la idea del transporte elevado para el Gran Tucumán: ¿qué dice el proyecto?

La Copa del Mundo ya está en marcha, pero Tucumán se prepara a su propio ritmo

La Copa del Mundo ya está en marcha, pero Tucumán se prepara a su propio ritmo

Experiencia Innovación Sostenible vuelve a Tucumán

Experiencia Innovación Sostenible vuelve a Tucumán

Eruca Sativa presenta “A tres días de la Tierra”

Eruca Sativa presenta “A tres días de la Tierra”

Martín Páez de la Torre presenta siete temas para guitarra eléctrica

Martín Páez de la Torre presenta siete temas para guitarra eléctrica

León XIV bendijo la torre más alta de famosa basílica de la Sagrada Familia de Barcelona

León XIV bendijo la torre más alta de famosa basílica de la Sagrada Familia de Barcelona

Teatro: con García Lorca de fondo, llega “Cabras, no caballos”

Teatro: con García Lorca de fondo, llega “Cabras, no caballos”

Comentarios