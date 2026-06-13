“Tu ropa, mi abrigo”: aportes a la campaña de la la Municipalidad de San Miguel de Tucumán

La campaña solidaria “Tu ropa, mi abrigo”, impulsada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, suma apoyos claves para asistir a quienes más lo necesitan durante la época invernal. Hasta ayer, el programa contaba con el apoyo de la empresa Yubrin Telas, a la que se suma la Asociación de Comercialización y Marketing (Ancoma) para multiplicar resultados, con lo que se convierte en un puente fundamental para amplificar su alcance.