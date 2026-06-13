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“Tu ropa, mi abrigo”: aportes a la campaña de la la Municipalidad de San Miguel de Tucumán

El objetivo es asistir a quienes más lo necesitan durante la época invernal.

SATISFECHOS. La respuesta de los vecinos sigue siendo el gran motor de esta movida solidaria.
SATISFECHOS. La respuesta de los vecinos sigue siendo el gran motor de esta movida solidaria.
Hace 5 Hs

La campaña solidaria “Tu ropa, mi abrigo”, impulsada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, suma apoyos claves para asistir a quienes más lo necesitan durante la época invernal. Hasta ayer, el programa contaba con el apoyo de la empresa Yubrin Telas, a la que se suma la Asociación de Comercialización y Marketing (Ancoma) para multiplicar resultados, con lo que se convierte en un puente fundamental para amplificar su alcance. 

“Nos pareció una hermosa iniciativa por los tiempos que se viven. Es sumamente importante el trabajo en equipo, porque nos permite acercar a empresarios y profesionales para ayudar a mucha más gente”, expresó el presidente de la organización, Andrés López Zelaya.

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Además, la respuesta de los vecinos sigue siendo el gran motor de esta movida solidaria. Huerto Barbá se acercó hoy al municipio para entregar su donación: “en Tucumán todos están pensando siempre a quién darle una mano, y donar esa ropa que a otra persona le puede servir es una forma”. Se puede acercar ropa de abrigo, calzado y frazadas a los siguientes puntos: Palacio Municipal (9 de Julio 570), Refugio Municipal Papa Francisco (avenida Coronel Suárez 550) y Yubrin Telas (Maipú 161).

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