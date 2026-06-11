Canasta básica: una familia tipo necesitó $1.498.741 en mayo para no ser pobre, según el Indec

Resumen para apurados
- El Indec informó que en mayo una familia tipo en Argentina necesitó $1.498.741 para no ser pobre y $681.246 para no ser indigente, debido al aumento de la canasta básica.
- La Canasta Básica Total subió un 2% mensual y un 34,9% interanual, mientras que la alimentaria aumentó un 2,4%, acelerándose respecto al incremento registrado en abril.
- Estos indicadores reflejan la persistente presión inflacionaria sobre los hogares argentinos y definen el alarmante umbral que determinará los nuevos índices de pobreza.
Una familia tipo integrada por dos adultos y dos niños necesitó ingresos por $1.498.741 durante mayo para no ser considerada pobre, de acuerdo con los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
El organismo informó además que ese mismo grupo familiar requirió $681.246 para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y no caer por debajo de la línea de indigencia.
En su informe sobre la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total (CBT), el organismo detalló que la variación mensual de la CBA fue del 2,4%, mientras que la de la CBT alcanzó el 2%.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, la canasta alimentaria acumuló una variación interanual del 36,2%, mientras que la canasta total registró un incremento del 34,9% en comparación con mayo de 2025.
Los datos muestran además una aceleración en el costo de los alimentos esenciales respecto de abril. El mes anterior, la Canasta Básica Alimentaria había aumentado 1,1%, mientras que la inflación general fue del 2,6%.
#DatoINDEC— INDEC Argentina (@INDECArgentina) June 11, 2026
Un hogar de cuatro integrantes necesitÃ³ $1.498.741 para superar el umbral de pobreza en mayo de 2026: 2,0% mÃ¡s que el mes previo https://t.co/Vu1B2iEEH5 pic.twitter.com/Im2wb4Id1M
En tanto, la Canasta Básica Total -que incorpora bienes y servicios esenciales no alimentarios- había registrado una suba del 2,5%.