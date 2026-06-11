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Canasta básica: una familia tipo necesitó $1.498.741 en mayo para no ser pobre, según el Indec

La canasta alimentaria, que marca el umbral de indigencia, alcanzó los $681.246.

CANASTA BÁSICA. Una familia tipo necesitó casi $1.500.000 en mayo para no ser pobre, según el Indec.
CANASTA BÁSICA. Una familia tipo necesitó casi $1.500.000 en mayo para no ser pobre, según el Indec.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Indec informó que en mayo una familia tipo en Argentina necesitó $1.498.741 para no ser pobre y $681.246 para no ser indigente, debido al aumento de la canasta básica.
  • La Canasta Básica Total subió un 2% mensual y un 34,9% interanual, mientras que la alimentaria aumentó un 2,4%, acelerándose respecto al incremento registrado en abril.
  • Estos indicadores reflejan la persistente presión inflacionaria sobre los hogares argentinos y definen el alarmante umbral que determinará los nuevos índices de pobreza.
Resumen generado con IA

Una familia tipo integrada por dos adultos y dos niños necesitó ingresos por $1.498.741 durante mayo para no ser considerada pobre, de acuerdo con los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

El organismo informó además que ese mismo grupo familiar requirió $681.246 para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y no caer por debajo de la línea de indigencia.

La inflación de mayo fue de 2,1% y acumula un 14,7% en lo que va del año

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En su informe sobre la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total (CBT), el organismo detalló que la variación mensual de la CBA fue del 2,4%, mientras que la de la CBT alcanzó el 2%.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, la canasta alimentaria acumuló una variación interanual del 36,2%, mientras que la canasta total registró un incremento del 34,9% en comparación con mayo de 2025.

La inflación de mayo puede marcar una desaceleración

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Los datos muestran además una aceleración en el costo de los alimentos esenciales respecto de abril. El mes anterior, la Canasta Básica Alimentaria había aumentado 1,1%, mientras que la inflación general fue del 2,6%.

En tanto, la Canasta Básica Total -que incorpora bienes y servicios esenciales no alimentarios- había registrado una suba del 2,5%.

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