La inflación tucumana acumula un alza del 15,2% en lo que va de 2026

Resumen para apurados
- La inflación en Tucumán acumuló un alza del 15,2% en lo que va de 2026, tras registrar en mayo una suba del 2,2% impulsada principalmente por el servicio de telefonía móvil.
- El índice de precios provincial se ubicó levemente por encima del indicador nacional del Indec, que fue del 2,1%, destacándose el incremento en el sector de comunicaciones.
- Esta tendencia refleja la persistente presión inflacionaria en el norte argentino, lo que condicionará las metas económicas del gobierno nacional para el resto del año 2026.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánBuenos AiresInflaciónLuis CaputoJavier MileiInstituto Nacional de Estadística y Censos Indec
Lo más popular
Ranking notas premium