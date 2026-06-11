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La inflación tucumana acumula un alza del 15,2% en lo que va de 2026

El IPC de mayo estuvo levemente por encima del que midió el Indec (2,2% vs. 2,1%). El peso de la suba del servicio de telefonía móvil.

TENDENCIA NACIONAL. La división con mayor alza fue Comunicación -con el 3,4%- dado el aumento en servicios de telefonía, según el Indec.
TENDENCIA NACIONAL. La división con mayor alza fue Comunicación -con el 3,4%- dado el aumento en servicios de telefonía, según el Indec.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 30 Min

Resumen para apurados

  • La inflación en Tucumán acumuló un alza del 15,2% en lo que va de 2026, tras registrar en mayo una suba del 2,2% impulsada principalmente por el servicio de telefonía móvil.
  • El índice de precios provincial se ubicó levemente por encima del indicador nacional del Indec, que fue del 2,1%, destacándose el incremento en el sector de comunicaciones.
  • Esta tendencia refleja la persistente presión inflacionaria en el norte argentino, lo que condicionará las metas económicas del gobierno nacional para el resto del año 2026.
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