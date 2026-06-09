Pobreza infantil en Argentina: Unicef informó que cayó al 42,3% en 2025, el nivel más bajo desde 2018

La pobreza infantil en la Argentina registró una fuerte caída durante el segundo semestre de 2025 y alcanzó su nivel más bajo desde 2018. Así lo informó este martes el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que estimó que el 42,3% de los niños, niñas y adolescentes vivía en hogares pobres al cierre del año pasado. A pesar de la mejora, el organismo advirtió que las proyecciones para 2026 anticipan una posible reversión de la tendencia.