Pobreza infantil en Argentina: Unicef informó que cayó al 42,3% en 2025, el nivel más bajo desde 2018
El organismo de Naciones Unidas destacó una reducción sostenida durante tres semestres consecutivos. Sin embargo, alertó que más de cinco millones de niños, niñas y adolescentes siguen viviendo en hogares pobres y que la recuperación continúa siendo frágil.
Resumen para apurados
- Unicef informó que la pobreza infantil en Argentina cayó al 42,3% en el segundo semestre de 2025, alcanzando su nivel más bajo desde 2018 gracias a mejoras sostenidas.
- La baja representa a 5,1 millones de menores pobres frente a los 6,3 millones de 2024. Sin embargo, la cifra sigue superando la media de pobreza nacional de 28,2%.
- Unicef advierte que la recuperación es frágil y prevé un aumento de la pobreza infantil al 44,4% para 2026, lo que exige sostener y ajustar las políticas de ayuda social.
La pobreza infantil en la Argentina registró una fuerte caída durante el segundo semestre de 2025 y alcanzó su nivel más bajo desde 2018. Así lo informó este martes el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que estimó que el 42,3% de los niños, niñas y adolescentes vivía en hogares pobres al cierre del año pasado. A pesar de la mejora, el organismo advirtió que las proyecciones para 2026 anticipan una posible reversión de la tendencia.
Según el informe, la pobreza infantil alcanzó a más de cinco millones de menores de edad, mientras que la indigencia se ubicó en el 9,4%.
"El periodo más reciente de la serie, a partir del segundo semestre de 2024, muestra una reducción pronunciada tanto en la pobreza total como en la indigencia. La magnitud de esta reducción es significativa, especialmente si se considera que se produce durante tres semestres consecutivos", destaca el informe.
No obstante, Unicef aclaró que la mejora debe analizarse con cautela. "La lectura del gráfico también pone esa mejora en perspectiva: los valores de 2025 se ubican significativamente por debajo del pico de 2024, pero continúan siendo elevados y no modifican el rasgo estructural de una pobreza extendida de niñas, niños y adolescentes, con niveles similares a los observados en 2018".
De acuerdo con el trabajo elaborado sobre la base de datos oficiales del Indec, 5,1 millones de niñas, niños y adolescentes residían en hogares pobres al cierre de 2025, frente a los 6,3 millones registrados un año antes. En cuanto a la indigencia infantil, el estudio señala que 1,1 millones de chicos viven en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica alimentaria.
La pobreza infantil sigue por encima de la media nacional
El informe remarca que la situación de la infancia continúa siendo más crítica que la del conjunto de la población. Durante el segundo semestre de 2025, la pobreza total se ubicó en el 28,2%, mientras que entre niñas, niños y adolescentes llegó al 42,3%.
La misma diferencia se observó en la indigencia: 6,3% para la población general y 9,4% para los menores de edad. "La primera lectura que surge consistentemente a lo largo de toda la serie es la sobrerrepresentación de chicas y chicos dentro de la pobreza monetaria: las tasas correspondientes a este grupo se ubican por encima de las observadas para la población total", analiza el informe.
Además, el organismo sostuvo que "la pobreza entre niñas, niños y adolescentes se concentra con mayor intensidad en hogares con bajo clima educativo, inserciones laborales precarias, residencia en barrios populares y configuraciones familiares con mayores cargas de cuidado".
En ese sentido, agregó que "los hogares monoparentales con jefatura femenina continúan enfrentando una exposición elevada a la pobreza, asociada a la combinación de una menor cantidad de personas adultas potencialmente perceptoras de ingresos [y] mayores responsabilidades cotidianas de cuidado".
La advertencia de Unicef para 2026
Pese a la mejora registrada durante 2025, UNICEF encendió una señal de alerta sobre la evolución de la pobreza infantil durante este año. "Las previsiones para 2026 introducen una señal de alerta temprana. Con las cautelas habituales... la previsión para el primer semestre de 2026 anticipa un aumento, con una pobreza infantil estimada cercana al 44,4%", prevé el informe.
Según el organismo, este escenario "estaría mostrando que la recuperación sigue siendo frágil y requiere monitoreo continuo de ingresos, precios, canastas básicas, transferencias y mercado de trabajo".
El documento también destacó el papel de las políticas de asistencia social para contener los niveles de indigencia. "La Asignación Universal por Hijo (AUH), la Prestación Alimentar y otros apoyos monetarios contribuyen a evitar que una parte de los hogares con niñas, niños y adolescentes caiga por debajo de la línea alimentaria. Su efecto sobre la pobreza total es más limitado porque los montos requeridos para superar la canasta básica total son mayores".
Finalmente, planteó que esta situación "evidencia una decisión de política relevante: sostener la cobertura, revisar periódicamente la suficiencia de los montos y mejorar la llegada a los hogares con mayor rezago de ingresos".