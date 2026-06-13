Simposio sudamericano sobre nuez pecán
Tucumán y Catamarca albergarán el evento, que se desarrollará del 28 al 30 de octubre. Este fruto, que se presenta prometedor como cultivo alternativo para los productores de nuestra provincia, viene ganando terreno en lo últimos años, al punto de que las principales entidades de investigación ya cuentan con numerosos estudios sobre este.
En Tucumán, el cultivo de la nuez pecán comenzó a desarrollarse a partir de productores que apostaron, desde hace más una década, por este fruto seco de gran valor nutricional. Debido a la gran adaptabilidad y a la alta demanda a nivel mundial del producto -aún insatisfecha- la nuez pecán puede ser una alternativa importante de diversificación agropecuaria para la provincia.
En la región existía poca la información sobre este cultivo. Por tal motivo las entidades de investigación de la región como la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) iniciaron estudios para investigar y conocer un poco más acerca de este novedoso cultivo. En especial, para obtener información que le sirva al productor -en particular, al pecanero-, como posible alternativa a los cultivos tradicionales.
Desde 2000, el proyecto ProPecán1 viene desarrollando una red de ensayos con plantaciones de árboles en el Delta, en la Mesopotamia y en el Noroeste del país, mediante el envío de plantas injertadas de diferentes variedades comerciales introducidas y mediante cruzamientos propios, para fomentar el cultivo de esta especie. El 80% de la producción se concentra en las provincias del Litoral, Buenos Aires y Santa Fe. Y la provincia con mayor superficie implantada es Entre Ríos.
Existen más de 8.000 hectáreas establecidas. Y se calcula una tasa de crecimiento anual en superficie de 600 a 700 hectáreas, según datos del INTA. La producción se estima en 1.100 toneladas; pero existe una gran cantidad de hectáreas implantadas que no se encuentran en producción o que no alcanzaron aún la plenitud.
La Argentina produce variedades certificadas específicas de nueces pecán que se comercializan internacionalmente -con y sin cáscara- en distintos mercados como Argelia, Brasil, EEUU, Hong Kong, Italia, Países Bajos y Vietnam.
Tan valiosa es la información que se puede conseguir de este cultivo que se organizó el IV° Simposio Sudamericano de Pecán, que reunirá a referentes internacionales del sector
Del 28 al 30 de octubre de 2026, las provincias de Tucumán y Catamarca serán sede de este evento, un encuentro de alcance internacional que, por primera vez, se realizará en Argentina y que se desarrollará en simultáneo con la Convención Anual de Cappecán. La actividad congregará a investigadores, técnicos, productores, empresas y representantes de instituciones de distintos países; consolidándose como uno de los espacios más importantes para el intercambio de conocimientos y experiencias vinculadas al cultivo del pecán en Sudamérica.
La organización del simposio refleja un sólido trabajo de articulación interinstitucional entre organismos de ciencia y tecnología, universidades, asociaciones de productores y gobiernos provinciales. En este marco, el INTA tendrá una destacada participación, mediante profesionales que integran la comisión organizadora y coordinan distintas instancias del evento, reafirmando su compromiso con el desarrollo de la cadena productiva del pecán y la generación de conocimientos aplicados al sector.
Además de las actividades científicas y técnicas del Simposio, se desarrollará la Convención Anual de Cappecán, principal espacio de encuentro institucional de los productores de pecán de la Argentina. Allí se abordarán temas vinculados a mercados, a exportaciones, a costos de producción, a agregado de valor, a herramientas para productores y a perspectivas de desarrollo de la actividad, promoviendo el intercambio entre productores, empresas, técnicos y referentes de la cadena.
El programa contempla conferencias científicas, recorridas técnicas a establecimientos productivos, mesas de intercambio, rondas de negocios, espacios de networking y las actividades de la Convención Anual de Cappecán orientadas al fortalecimiento de la cadena productiva y comercial del pecán. La agenda abordará temas estratégicos como mejoramiento genético, fisiología del cultivo, manejo del agua, nutrición, sanidad, costos de producción, mercados internacionales y desarrollo de nuevas tecnologías para el sector.
Uno de los principales atractivos del simposio será la presencia de reconocidos especialistas internacionales provenientes de Estados Unidos, Brasil, Uruguay, México, España y Sudáfrica. Entre ellos se destacan referentes de instituciones de prestigio mundial como la Universidad de Georgia, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), Embrapa, INIA Uruguay y diversos centros de investigación especializados en pecán, quienes compartirán los avances más recientes en genética, producción, manejo agronómico y calidad de frutos. También, se llevará a cabo la exposición de trabajos científicos, conferencias, paneles, presentaciones de avances en la investigación sobre: tecnologías, manejo agronómico del cultivo y postcosecha.
Se trata de un evento de gran atractivo, debido a los avances que ya existen en este novel cultivo que ya echó raíces en esta región del NOA.