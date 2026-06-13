Simposio sudamericano sobre nuez pecán

Uno de los principales atractivos del simposio será la presencia de reconocidos especialistas internacionales provenientes de Estados Unidos, Brasil, Uruguay, México, España y Sudáfrica. Entre ellos se destacan referentes de instituciones de prestigio mundial como la Universidad de Georgia, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), Embrapa, INIA Uruguay y diversos centros de investigación especializados en pecán, quienes compartirán los avances más recientes en genética, producción, manejo agronómico y calidad de frutos. También, se llevará a cabo la exposición de trabajos científicos, conferencias, paneles, presentaciones de avances en la investigación sobre: tecnologías, manejo agronómico del cultivo y postcosecha.