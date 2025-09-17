Ley de salud mental en Tucumán: ¿avance o desafío para su implementación?

Entre los aspectos positivos, el especialista destacó que la ley promueve la atención en el sector privado y la creación de redes comunitarias, así como la implementación del programa “Volver a casa”, inspirado en un modelo brasileño que busca reintegrar a pacientes internados crónicamente a sus hogares. Sin embargo, advirtió que la aplicación efectiva requiere coordinación entre ministerios, mayor participación de los sectores involucrados y mejoras en la atención en el interior provincial.