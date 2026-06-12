Chiche Gelblung recibió el alta médica después de un mes internado

Resumen para apurados
- El periodista Chiche Gelblung recibió el alta médica este viernes en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires, tras haber sido internado el 18 de mayo por una descompensación.
- El conductor de 82 años pasó casi un mes en terapia intensiva. Anteriormente, en abril, ya había sido internado por otra descompensación donde le colocaron dos stents.
- Tras superar este cuadro clínico, se espera la evolución del periodista, caracterizado por retomar rápidamente su actividad laboral pese a las recomendaciones de reposo.
La salud de Chiche Gelblung había generado preocupación el pasado 18 de mayo, cuando fue internado en terapia intensiva en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires a causa de una descompensación. Ahora, a casi un mes de aquel episodio, el reconocido periodista recibió el alta médica.
La noticia fue difundida este viernes 12 de junio por la mañana por el periodista Pablo Montagna a través de su cuenta de X (ex Twitter). Durante todo el período de internación, Montagna fue uno de los encargados de comunicar la evolución del estado de salud del conductor.
La salud de Chiche Gelblung
No se trata del primer problema de salud que enfrentó Gelblung este año. El pasado 20 de abril también había permanecido internado durante tres días en el Sanatorio Los Arcos, donde quedó bajo observación médica y le colocaron dos stents en una de sus piernas tras haber sufrido una descompensación.
En aquella oportunidad, el periodista se mostró reticente a seguir las indicaciones médicas de reposo una vez que regresó a su hogar. Según revelaron en LAM (América), retomó rápidamente sus actividades laborales. "Los mandó a la mier... directamente. Cuando le dijeron que se quede en su casa, él no quiso. Le insistieron que debería descansar, pero no lo pueden controlar", contaron en el programa televisivo.
Días después de aquella internación, Gelblung habló públicamente sobre su estado de salud y buscó llevar tranquilidad. "Estoy muy bien. Estuve dos o tres días internado porque estaba medio flojito", aseguró.