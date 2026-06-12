Chiche Gelblung recibió el alta médica después de un mes internado

En aquella oportunidad, el periodista se mostró reticente a seguir las indicaciones médicas de reposo una vez que regresó a su hogar. Según revelaron en LAM (América), retomó rápidamente sus actividades laborales. "Los mandó a la mier... directamente. Cuando le dijeron que se quede en su casa, él no quiso. Le insistieron que debería descansar, pero no lo pueden controlar", contaron en el programa televisivo.