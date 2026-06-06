¿Se terminó el amor? Marcelo Tinelli se habría separado de Rossana Almeyda a solo dos meses de confirmar la relación
La noticia fue revelada por Pepe Ochoa en LAM. Según trascendió, la pareja habría decidido poner en pausa el vínculo debido a un proyecto personal del conductor. La reacción de Tinelli alimentó aún más las versiones de ruptura.
Resumen para apurados
- El conductor Marcelo Tinelli se separó de la empresaria Rossana Almeyda en Argentina, tras dos meses de relación, debido a un nuevo proyecto personal del animador, según LAM.
- El romance, oficializado en mayo con bajo perfil, se pausó sin terceros en discordia. Ante la consulta de la prensa, el conductor evitó desmentir el distanciamiento.
- Este distanciamiento temporal mantiene al conductor bajo el foco mediático. El carácter de 'pausa' en el vínculo deja abierta la posibilidad de una futura reconciliación.
Marcelo Tinelli volvió a quedar en el centro de la tormenta luego de que trascendiera que su relación con Rossana Almeyda habría llegado a su fin apenas dos meses después de haber sido oficializada.
La información fue dada a conocer por Pepe Ochoa durante una emisión de LAM (América TV). Tras generar expectativa en el estudio, el panelista reveló que el conductor y la empresaria habrían decidido interrumpir el vínculo por un motivo que rápidamente despertó dudas entre los presentes.
Según explicó Ochoa, no existieron conflictos, escenas de celos ni terceras personas involucradas. “Me venían diciendo que tomaron la decisión de separarse por un proyecto que tiene él ahora, que haga su vida de soltero y después vuelvan”, contó el panelista al aire. La explicación fue interpretada como una especie de pausa en la relación más que como una ruptura definitiva.
Uno de los momentos que más llamó la atención fue la reacción del propio Tinelli cuando fue consultado directamente sobre el tema. Ochoa relató que le escribió para preguntarle si efectivamente se había separado y que el conductor respondió enviándole una fotografía imitando su expresión. Ante la falta de una aclaración concreta, el panelista interpretó el silencio como una confirmación implícita de la noticia.
Rossana Almeyda es una empresaria y modelo que comenzó a ser vinculada públicamente con Tinelli a principios de 2026. Desde el inicio, ambos eligieron mantener un perfil muy bajo y evitar la exposición mediática. Las apariciones juntos fueron escasas y tampoco compartieron publicaciones oficiales en redes sociales.
Recién a comienzos de mayo, Tinelli confirmó de manera discreta el inicio de su relación con Almeyda, quien además es conocida por su vínculo de amistad con Pampita. Sin embargo, apenas dos meses después de aquella confirmación, las versiones de separación volvieron a poner al conductor en el foco de la escena.