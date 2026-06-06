¿Se terminó el amor? Marcelo Tinelli se habría separado de Rossana Almeyda a solo dos meses de confirmar la relación

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la reacción del propio Tinelli cuando fue consultado directamente sobre el tema. Ochoa relató que le escribió para preguntarle si efectivamente se había separado y que el conductor respondió enviándole una fotografía imitando su expresión. Ante la falta de una aclaración concreta, el panelista interpretó el silencio como una confirmación implícita de la noticia.