El beso que confirmó el romance de Juana Tinelli con Tomás Mazza

El video del beso llegó rápidamente a Marcelo Tinelli, que contó su versión de los hechos.

Los seguidores del influencer llevaron a la pareja al extremo de blanquear cuál era la situación entre ambos. Los seguidores del influencer llevaron a la pareja al extremo de blanquear cuál era la situación entre ambos. Foto: Tomás Mazza - Kick
Ya los medios bonaerenses lo anunciaban. La presencia constante y sostenida de un joven influencer en el entorno de Juana Tinelli venía llamando la atención. Likes cruzados, comentarios tiernos y más interacción en las redes sociales. Esos fueron los primeros indicios de que algo sucedía entre el tiktoker Tomás Mazza y la hija menor de Marcelo Tinelli. Pero no fue sino hasta ayer que ellos mismos confirmaron un vínculo amoroso.

A sus 23 años, Juana parece consolidarse en lo que eligió y seguir la veta más estilizada de la familia. Desde hace años, la joven Tinelli empezó a prepararse para el modelaje y hoy se dedica a ello. Tal vez por eso su profesión vaya estrechamente de la mano con la profesión que eligió Tomás Mazza, uno de los influencers de la vida fit más reconocidos de todo el país.

Cómo anunció Juana Tinelli su romance con Tomás Mazza

Más que un anuncio, fue una confirmación física lo que Juanita y Tomi –como llaman a ambos en sus círculos cercanos– dejaron ver al público. Él tiene más de cinco millones de seguidores en su cuenta de Instagram, donde comparte tips de su vida diaria sobre cuidado y bienestar corporal. Desde sus redes, ambos compartieron una transmisión en vivo que terminó impactando a los espectadores.

Fue en la plataforma Kick donde estalló la confirmación. Ese suele ser el medio que Mazza elige para comunicarse con sus seguidores de una manera más cercana. Su última invitada fue Juanita Tinelli y, en medio de una charla distendida, él terminó por darle un beso ante un reclamo que ella hizo. Pero ese no fue el primer ni único indicio del vínculo amoroso, porque los seguidores más atentos ya habían advertido su intercambio de comentarios. “Hola mi amor. Qué linda estás”, fue uno de los comentarios que desató la polémica.

Los comentarios llegaron de a cientos en cuanto vieron a Tinelli en el stream. Todos con una misma intención: oír una confirmación por parte de los implicados. “Igual, posta, no somos novios”, dijo ella para aclarar la situación oficial. Por su parte, él confirmó las palabras de su compañera, pero agregó: “No. No somos novios, pero vamos a serlo”. Más tarde ella lo desafió y él terminó por besarla en público.

¿Qué dijo Marcelo Tinelli sobre el romance de Juanita?

En las redes sociales, fueron varias las personalidades que buscaron tener la primera palabra de Marcelo Tinelli sobre el romance. El conductor, lejos de desentenderse del tema, contó qué era lo que había llegado hasta sus oídos y la respuesta sorprendió, pero no tardó en llenarse de likes y más réplicas.

Todo empezó por un posteo del periodista Juan Etchegoyen que compartió el video del beso y manifestó querer una devolución de Marcelo. “Jajaja acá estoy Juancito. ¿Qué devolución tengo que hacer?”, preguntó Tinelli agregando unos emojis de risas. “Marce querido, qué lindo tener una hija enamorada. ¿Sensaciones? Besos, viva el amor”, escribió el periodista pidiendo más. La respuesta de Tinelli fue sincera por demás. “No me contó nada. Solo vi el stream con Tomi anoche”, aclaró el conductor.

