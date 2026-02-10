El beso que confirmó el romance de Juana Tinelli con Tomás Mazza

Fue en la plataforma Kick donde estalló la confirmación. Ese suele ser el medio que Mazza elige para comunicarse con sus seguidores de una manera más cercana. Su última invitada fue Juanita Tinelli y, en medio de una charla distendida, él terminó por darle un beso ante un reclamo que ella hizo. Pero ese no fue el primer ni único indicio del vínculo amoroso, porque los seguidores más atentos ya habían advertido su intercambio de comentarios. “Hola mi amor. Qué linda estás”, fue uno de los comentarios que desató la polémica.