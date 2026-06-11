Argentina crecería menos de lo previsto, según el nuevo informe del Banco Mundial

El informe sostuvo que las economías en desarrollo soportan gran parte de la desaceleración global. Para ese grupo de países proyectó una expansión del 3,6%, el nivel más bajo desde la pandemia. Además, calificó la guerra en Oriente Medio como un "gran shock" para la economía mundial debido a las subas en los precios de la energía, las presiones inflacionarias y las expectativas de una política monetaria más restrictiva.