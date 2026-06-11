Argentina crecería menos de lo previsto, según el nuevo informe del Banco Mundial

Resumen para apurados
- El Banco Mundial redujo la previsión de crecimiento de Argentina al 3,6% para este año en su informe global, debido al impacto de la guerra en Oriente Medio.
- La rebaja responde al encarecimiento energético y la inflación global. En Argentina, el proceso de consolidación se moderó bajo condiciones monetarias restrictivas.
- Pese al recorte, el país crecerá sobre la media regional. Se espera una recuperación gradual desde 2027 si se normalizan los conflictos y el comercio energético.
El Banco Mundial (BM) redujo sus previsiones de crecimiento para la economía global y advirtió sobre el impacto que la guerra en Oriente Medio está teniendo sobre la actividad económica, la inflación y los mercados energéticos.
En su informe "Perspectivas Económicas Globales", el organismo proyectó que el crecimiento mundial alcanzará el 2,5% en 2026, por debajo del 2,9% registrado el año anterior, mientras que la inflación promedio se ubicará en torno al 4%.
Según el reporte, Medio Oriente y los países vecinos serán los más afectados por el conflicto. El Banco Mundial estimó que la región crecerá apenas 1,6% este año, lo que representa una reducción de 2,7 puntos porcentuales respecto de las previsiones difundidas en enero.
El informe sostuvo que las economías en desarrollo soportan gran parte de la desaceleración global. Para ese grupo de países proyectó una expansión del 3,6%, el nivel más bajo desde la pandemia. Además, calificó la guerra en Oriente Medio como un "gran shock" para la economía mundial debido a las subas en los precios de la energía, las presiones inflacionarias y las expectativas de una política monetaria más restrictiva.
Para América Latina y el Caribe, el organismo ajustó levemente sus pronósticos. Ahora prevé un crecimiento de 2,2% este año, de 2,5% en 2027 y de 2,6% en 2028, con reducciones de 0,1 puntos porcentuales en los dos primeros períodos respecto de sus estimaciones anteriores.
En el caso de Argentina, el Banco Mundial también corrigió a la baja sus previsiones. El crecimiento esperado para este año pasó a 3,6%, mientras que para 2027 se ubicó en 3,7%, con recortes de 0,4 y 0,3 puntos porcentuales, respectivamente. Aun así, las proyecciones continúan por encima de los promedios regional y global, consignó el diario "Ámbito".
El organismo señaló que la actividad económica mostró señales de consolidación a comienzos de 2026 en varias economías sudamericanas, impulsada en parte por el arrastre positivo de finales de 2025. Sin embargo, indicó que en Argentina ese proceso se moderó en un contexto de condiciones monetarias todavía restrictivas.
Las estimaciones del Banco Mundial también muestran que las dos mayores economías de la región crecerían por debajo de Argentina. Para Brasil proyectó una expansión de 1,9% en 2026 y de 2% en 2027, mientras que para México las perspectivas también se mantienen por debajo de los niveles previstos para la economía argentina.
De cara a los próximos años, el informe contempla una recuperación gradual del crecimiento mundial y regional a partir de 2027, aunque condicionada a una normalización del tránsito por el estrecho de Ormuz y a una mejora del comercio y del suministro energético durante la segunda mitad del año.
El Banco Mundial señaló que, si las perturbaciones derivadas del conflicto disminuyen hacia fines de este año, tanto la economía global como la de Medio Oriente podrían recuperar dinamismo durante el período 2027-2028. No obstante, advirtió que las perspectivas continúan sujetas a un elevado nivel de incertidumbre.