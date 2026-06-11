Cavallo le reclamó a Sturzenegger la eliminación total del cepo cambiario tras la reforma del mercado de capitales
El ex ministro de Economía celebró las medidas de desregulación impulsadas por la CNV, pero volvió a insistir en la necesidad de liberar completamente el mercado cambiario para profundizar el esquema bimonetario.
Resumen para apurados
- Este jueves, el exministro Domingo Cavallo reclamó al ministro Federico Sturzenegger la eliminación total del cepo en Argentina para profundizar el esquema bimonetario.
- El reclamo surge tras las medidas de desregulación de la CNV anunciadas por Sturzenegger, que buscan agilizar el financiamiento empresario eliminando autorizaciones previas.
- Cavallo sostiene que liberar totalmente el mercado cambiario es clave para evitar saltos devaluatorios, facilitar créditos en dólares y consolidar la caída del riesgo país.
El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, respaldó este jueves las reformas anunciadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para flexibilizar el funcionamiento del mercado de capitales argentino. Sin embargo, aprovechó la ocasión para reiterar uno de sus principales reclamos al Gobierno: la eliminación total del cepo cambiario.
A través de su cuenta en la red social X, Cavallo celebró los cambios regulatorios impulsados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), aunque lanzó una pregunta directa al funcionario nacional: "¡Felicitaciones! ¿Y para cuándo la desregulación total del mercado cambiario?".
Cavallo respaldó la acumulación de reservas y pidió levantar todas las restricciones cambiarias
Las declaraciones del ex titular del Palacio de Hacienda llegaron luego de que Sturzenegger presentara una serie de modificaciones regulatorias destinadas a agilizar el acceso al financiamiento de empresas y ampliar las opciones de inversión para los ahorristas argentinos.
Las medidas fueron implementadas mediante las resoluciones generales 1145/26 a 1150/26 de la CNV y establecen un esquema de autorización automática para distintas emisiones de deuda y productos financieros.
No es la primera vez que Cavallo cuestiona la permanencia de restricciones cambiarias. En reiteradas oportunidades sostuvo que la eliminación total del cepo es una condición indispensable para consolidar un sistema bimonetario y fortalecer la estabilidad económica.
En una reciente publicación en su blog personal, el economista destacó además la importancia de la acumulación de reservas internacionales, una estrategia que, según afirmó, viene siendo promovida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) desde hace más de un año.
A su juicio, comenzar a recomponer reservas fue "la mejor decisión de política macroeconómica que el Gobierno ha adoptado desde abril" y consideró positivo que durante las negociaciones con el organismo internacional el equipo económico reconociera la necesidad de profundizar ese proceso.
El ex ministro vinculó la baja del riesgo país con la acumulación de reservas
Cavallo también se refirió al debate sobre la relación entre las reservas del Banco Central y el riesgo soberano argentino.
Según explicó, los acontecimientos recientes parecen confirmar que "la forma más segura de que siga cayendo el riesgo país es, precisamente, la rápida acumulación de reservas", acompañada por el ingreso de divisas provenientes del superávit comercial.
Asimismo, valoró que una parte significativa de los dólares ahorrados por los argentinos haya ingresado al sistema financiero a través de depósitos bancarios. No obstante, advirtió que si las entidades financieras enfrentan restricciones para canalizar esos recursos hacia préstamos, se limita la posibilidad de convertir el ahorro en inversión productiva.
Por ese motivo, volvió a insistir en la necesidad de avanzar hacia una liberalización plena del mercado cambiario.
"La eliminación completa del cepo cambiario, es decir la remoción de todo tipo de restricciones al movimiento de capitales, ayudaría mucho a despejar del horizonte el riesgo de salto cambiario", sostuvo el ex funcionario.
Sturzenegger anunció una profunda reforma para el mercado de capitales
Por su parte, Sturzenegger presentó una reforma que apunta a reducir la burocracia y agilizar el acceso al financiamiento para empresas y proyectos productivos.
La principal novedad es que las emisiones de deuda por montos inferiores a 100 millones de UVAs —equivalentes actualmente a entre 130 y 140 millones de dólares— ya no necesitarán autorización previa de la CNV para salir al mercado.
El funcionario explicó que, bajo el nuevo "Régimen de Autorización Automática para Mediano Impacto Ampliado", las compañías solo deberán realizar una presentación formal ante el organismo regulador, eliminando extensos procesos administrativos.
"La gran mayoría de las emisiones de deuda de menos de unos 130/140 millones de dólares no van a necesitar autorización previa de la CNV para ser emitidas", destacó.
Fondos comunes de inversión y nuevas oportunidades de financiamiento
La reforma también incorpora a los fondos comunes de inversión abiertos dentro del esquema de autorización automática, permitiendo su lanzamiento sin necesidad de aprobación previa.
Según Sturzenegger, la medida facilitará que pequeñas y medianas empresas puedan emitir obligaciones negociables para financiar proyectos productivos, mientras que productores agropecuarios tendrán mayores herramientas para captar recursos destinados a inversiones en maquinaria, riego e infraestructura.
El ministro sostuvo que la iniciativa representa un cambio de paradigma regulatorio basado en una menor intervención estatal y una mayor confianza en la capacidad de decisión de los inversores.
"Se confía en la capacidad de discernimiento del inversor y se deja interactuar libremente al oferente de ahorro con el demandante de ahorro", afirmó.
Finalmente, destacó el trabajo conjunto entre la CNV, el Ministerio de Economía y distintas áreas del Gobierno para diseñar una reforma que, según señaló, permitirá ampliar significativamente las alternativas de financiamiento empresarial y de inversión para los argentinos.