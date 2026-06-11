Cavallo le reclamó a Sturzenegger la eliminación total del cepo cambiario tras la reforma del mercado de capitales

El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, respaldó este jueves las reformas anunciadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para flexibilizar el funcionamiento del mercado de capitales argentino. Sin embargo, aprovechó la ocasión para reiterar uno de sus principales reclamos al Gobierno: la eliminación total del cepo cambiario.