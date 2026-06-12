Cuánto hay que caminar por día después de los 50 años para mantenerse en forma, según expertos

Resumen para apurados
- Expertos en longevidad recomiendan que las personas mayores de 50 años caminen al menos 30 minutos al día para combatir el envejecimiento y mejorar la salud cardiovascular.
- A partir de los 50 años se pierde masa muscular y ósea. Esta actividad estimula la regeneración de los huesos, alivia la rigidez articular y reduce los niveles de estrés.
- Esta práctica accesible se consolida como clave para envejecer con vitalidad, demostrando que la constancia diaria es más efectiva que los entrenamientos de alta intensidad.
La clave para envejecer con vitalidad podría ser mucho más simple, accesible y económica de lo que imaginamos. En vez de horas en el gimnasio, corridas extenuantes, la caminata diaria es el ejercicio que después de los 50 daños puede regalarle grandes beneficios a nuestro cuerpo, pero ¿cuánto debe durar esta rutina para que surta efecto?
La caminata diaria se transforma en un escudo protector para el cuerpo. Caminar con regularidad mejora la salud cerebral, ayuda a controlar el peso, alivia la rigidez en las rodillas y las caderas, y reduce notablemente el riesgo de sufrir hipertensión o diabetes.
Cuánto tiempo caminar cada día
La gran pregunta que surge al superar la barrera de las cinco décadas es cuánto tiempo debemos dedicarle a esta actividad para notar cambios reales. Según un artículo publicado originalmente en el sitio especializado Parade, la respuesta de los especialistas es alentadora y se adapta a cualquier agenda.
"La mayoría de las autoridades de salud recomiendan apuntar al menos 30 minutos al día", afirmó Reuben Chen, médico deportólogo y experto en longevidad. El profesional derriba el mito de que el esfuerzo debe ser continuo: "Las caminatas diarias no necesitan ser seguidas. Los períodos más cortos de 10 a 15 minutos, dos o tres veces al día, se suman de manera efectiva. La constancia importa más que la perfección", explicó.
Un escudo contra el paso del tiempo
A partir de los 50 años, el cuerpo humano empieza a perder masa muscular y densidad ósea de forma natural. Es en este punto donde el caminar se convierte en el mejor aliado para frenar el envejecimiento. Al ser un ejercicio de soporte de peso, estimula la regeneración de los huesos, algo vital para combatir la osteopenia.
"Mientras ayudás a aumentar tu densidad ósea, también mantenés a raya el desgaste que provoca rigidez y dolor en las articulaciones", explicó Cassondra Housek, entrenadora personal. Además, el beneficio no es solo físico. La especialista destaca que esta actividad libera endorfinas y reduce el cortisol, la hormona del estrés: "Esto disminuye la ansiedad y ayuda a levantar el estado de ánimo, especialmente si podés caminar al aire libre".
Cómo empezar y mejorar el ritmo
Para quienes deseen incorporar esta rutina, los expertos aconsejan ir de menor a mayor. Las personas que tengan alguna condición médica previa o sufran de dolores articulares deben comenzar con sesiones breves a un ritmo cómodo y, fundamentalmente, contar con el visto bueno de su médico de cabecera.
Para aquellos que ya tienen un buen estado físico y buscan un desafío mayor, existen formas seguras de intensificar el ejercicio. Chen sugirió agregar colinas o inclinaciones, usar un ritmo de intervalos o llevar pesos ligeros como una mochila. Housek, no coincide en este punto, desaconsejando el uso de pesas tobilleras, ya que pueden alterar la marcha natural y aumentar el riesgo de caídas. Sin embargo, se reúnen en un punto: escuchar al propio cuerpo en todo momento del ejercicio.