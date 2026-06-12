Cuánto hay que caminar por día después de los 50 años para mantenerse en forma, según expertos

Para aquellos que ya tienen un buen estado físico y buscan un desafío mayor, existen formas seguras de intensificar el ejercicio. Chen sugirió agregar colinas o inclinaciones, usar un ritmo de intervalos o llevar pesos ligeros como una mochila. Housek, no coincide en este punto, desaconsejando el uso de pesas tobilleras, ya que pueden alterar la marcha natural y aumentar el riesgo de caídas. Sin embargo, se reúnen en un punto: escuchar al propio cuerpo en todo momento del ejercicio.