Compró una fábrica de aviones y apuesta a desarrollar un dron-taxi tripulado

La movilidad aérea urbana se consolida como una de las industrias con mayor proyección a nivel global. En ese escenario, dominado Estados Unidos, Europa y China, un proyecto argentino busca abrirse camino con una propuesta que combina innovación tecnológica y formación aeronáutica. La iniciativa está encabezada por el piloto y empresario santafesino Diego Ursella y tiene como eje el desarrollo de un dron tripulado para viajes de corta distancia.