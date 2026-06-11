Cómo funcionará el comercio durante los feriados del 15 y 20 de junio

Atención del comercio el 20 de junio

El segundo feriado del mes, con alcance a nivel nacional, será el del 20, Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano o Día de la Bandera. Pero la efemérides coincidirá con un sábado, por lo que no tendrá injerencia en la mayoría de las actividades. Por el contrario, en el comercio influirá la efemérides del día posterior, 21 de junio, Día del Padre.