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Cómo funcionará el comercio durante los feriados del 15 y 20 de junio

Entre feriados trasladados y el Día del Padre, la Cámara de Comercio de la capital tucumana definió cómo atenderán los locales entre el lunes 15 y el sábado 20.

Cómo funcionará el comercio durante los feriados del 15 y 20 de junio
Foto: Analía Jaramillo/LA GACETA
Hace 41 Min

Resumen para apurados

  • La Cámara de Comercio de Tucumán definió el cronograma para los feriados del 15 y 20 de junio en la capital, buscando regular la actividad ante el Día del Padre.
  • El lunes 15 (feriado por Güemes) la mayoría del microcentro cerrará. El sábado 20 (Día de la Bandera) abrirán de 9 a 21 para impulsar ventas por el Día del Padre.
  • Esta estrategia busca reactivar el consumo de los pequeños comerciantes locales durante una fecha clave, estableciendo un precedente de flexibilidad horaria en feriados.
Resumen generado con IA

La semana del lunes 15 al 21 de junio estará atravesada por una serie de efemérides que condicionan a todo el país. El calendario nacional informó cuáles serán los feriados y desplazamientos de la próxima semana. Pero, además, se suma el Día del Padre lo que produce una nueva modificación en el ritmo ya extraordinario.

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La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán hizo públicas las indicaciones para los locales de la capital tucumana. Pese a que habrá dos feriados la semana que viene, solo uno de ellos reducirá la actividad comercial. El otro, por conveniencia de los empresarios del rubro, sumará horas de atención.

Atención del comercio el 15 de junio

El feriado del Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes de la semana próxima coincidirá con un miércoles. Por eso, se adelantará para el lunes 15. Así, se conformará el único fin de semana largo de tres días del mes. Iniciará el sábado 13 y terminará el lunes 15.

Según la Cámara de Comercio, aquellos locales cuyos rubros se vean directamente beneficiados por las ventas, podrán desarrollar su actividad de forma habitual. En cambio, se espera que la mayoría de los locales del microcentro permanezcan cerrados. El pago del feriado deberá computarse como una jornada extra.

Atención del comercio el 20 de junio

El segundo feriado del mes, con alcance a nivel nacional, será el del 20, Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano o Día de la Bandera. Pero la efemérides coincidirá con un sábado, por lo que no tendrá injerencia en la mayoría de las actividades. Por el contrario, en el comercio influirá la efemérides del día posterior, 21 de junio, Día del Padre.

La Cámara de Comercio decidió acordar con los pequeños empresarios una medida que busca favorecer las ventas. El sábado próximo, por lo tanto, los comercios abrirán de forma extraordinaria. La atención se brindará en horario extendido, desde las 9 hasta las 21, para que las familias puedan conseguir el regalo para papá.

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