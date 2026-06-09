SociedadTecnología

Instagram ya permite mover publicaciones y reordenar la cuadrícula del perfil

La nueva función habilita cambiar el orden de fotos, videos y carruseles sin necesidad de borrar ni republicar contenido. Cómo se hace.

CAMBIOS. Instagram ya permite mover publicaciones y reordenar la cuadrícula del perfil.
CAMBIOS. Instagram ya permite mover publicaciones y reordenar la cuadrícula del perfil.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Meta lanzó esta semana a nivel global una función de Instagram que permite a los usuarios reordenar libremente las publicaciones de su perfil para mejorar su diseño visual.
  • El cambio se realiza arrastrando las fotos desde la opción Editar cuadrícula. Antes, la plataforma solo permitía fijar tres posts, manteniendo el resto de forma cronológica.
  • Esta herramienta transforma el perfil en una vidriera estética clave para marcas y creadores. Coincide con el lanzamiento de Instagram Plus, que sumará más funciones de pago.
Resumen generado con IA

Instagram comenzó a desplegar una nueva función que permite reorganizar las publicaciones dentro de la cuadrícula del perfil. A partir de esta actualización, las fotos, videos y carruseles ya no quedarán obligatoriamente ordenados de manera cronológica y podrán moverse libremente dentro de la página principal de cada cuenta.

Con esta mejora, los usuarios pueden mantener presionada una publicación y arrastrarla hasta la posición deseada para modificar el diseño visual del perfil.

Hasta ahora, la plataforma solo ofrecía un control parcial mediante la posibilidad de fijar hasta tres publicaciones en la parte superior. El resto del contenido permanecía organizado según la fecha de publicación.

La nueva herramienta transforma el perfil en una especie de vidriera editable y apunta especialmente a creadores de contenido, marcas, periodistas, medios y usuarios que buscan construir una narrativa visual sin necesidad de eliminar publicaciones ni volver a subirlas.

Cómo reordenar la cuadrícula de Instagram

Para modificar el orden de las publicaciones, los usuarios deben seguir estos pasos:

- Entrar al perfil.

- Mantener presionada una publicación o ingresar en “Editar perfil”.

- Seleccionar “Editar cuadrícula” o “Reordenar cuadrícula”.

- Arrastrar las publicaciones al lugar deseado.

- Guardar los cambios o esperar que se apliquen automáticamente, según la versión de la aplicación.

Un aspecto importante es que las publicaciones fijadas continuarán ocupando la parte superior del perfil. Por lo tanto, el reordenamiento solo afectará al resto de la cuadrícula.

Cuándo estará disponible la función

Meta anunció que la actualización comenzó a desplegarse esta semana tanto para usuarios de iPhone como de Android.

La compañía aclaró que la llegada de estas funciones suele realizarse de manera progresiva, por cuenta, región o versión de la aplicación. Por ese motivo, algunos usuarios todavía podrían no verla habilitada. En esos casos, recomiendan actualizar Instagram y esperar los próximos días.

Meta también lanzó Instagram Plus

Además de esta novedad, la empresa fundada por Mark Zuckerberg presentó esta semana Instagram Plus, un nuevo sistema de suscripción con funciones exclusivas para usuarios que buscan ampliar las posibilidades de uso dentro de la plataforma.

El servicio ya comenzó a desplegarse a nivel global, incluida la Argentina, y suma herramientas de personalización, nuevas estadísticas para Stories y opciones adicionales para interactuar con amigos.

Según explicó Meta, entre las nuevas características se incluyen Stories que pueden permanecer activas durante 48 horas, datos sobre cuántas veces fueron vistas nuevamente, listas de audiencia personalizadas y más opciones para destacar contenido dentro del perfil.

Temas Instagram
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Escándalo en el rugby tucumano: un jugador agredió a un árbitro en el partido entre Corsarios y La Querencia
1

Escándalo en el rugby tucumano: un jugador agredió a un árbitro en el partido entre Corsarios y La Querencia

Piden investigar a la intendenta de Graneros por presunto enriquecimiento ilícito
2

Piden investigar a la intendenta de Graneros por presunto enriquecimiento ilícito

Un ex candidato a concejal de Famaillá fue detenido por el secuestro de 470 kilos de cocaína
3

Un ex candidato a concejal de Famaillá fue detenido por el secuestro de 470 kilos de cocaína

Cuándo y a qué hora será la inauguración del Mundial 2026
4

Cuándo y a qué hora será la inauguración del Mundial 2026

Mundial 2026: la inquietante predicción de Baba Vanga que se volvió viral en las redes
5

Mundial 2026: la inquietante predicción de Baba Vanga que se volvió viral en las redes

Ranking notas premium
Cicatrices, desconfianzas y señales de Jaldo para el peronismo de Tucumán de cara a 2027
1

Cicatrices, desconfianzas y señales de Jaldo para el peronismo de Tucumán de cara a 2027

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana
2

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana

El PJ cambió de apoderado y afloraron todo tipo de especulaciones
3

El PJ cambió de apoderado y afloraron todo tipo de especulaciones

La Cámara de Apelaciones ratificó la cautelar contra Pagani y dejó en manos de la UNT la salida electoral
4

La Cámara de Apelaciones ratificó la cautelar contra Pagani y dejó en manos de la UNT la salida electoral

La sugerente frase del Pulguita Rodríguez sobre un pase a la política tras su retiro del fútbol
5

La sugerente frase del "Pulguita" Rodríguez sobre un pase a la política tras su retiro del fútbol

Más Noticias
¿Cambia el aguinaldo con la reforma laboral? Todo lo que hay que saber para calcularlo en 2026

¿Cambia el aguinaldo con la reforma laboral? Todo lo que hay que saber para calcularlo en 2026

Encontraron muerto a un director de la empresa de suplementos dietarios de Martín Menem

Encontraron muerto a un director de la empresa de suplementos dietarios de Martín Menem

Mundial 2026: la inquietante predicción de Baba Vanga que se volvió viral en las redes

Mundial 2026: la inquietante predicción de Baba Vanga que se volvió viral en las redes

Un arco iris tiñó el cielo tucumano y desbordó las redes sociales

Un arco iris tiñó el cielo tucumano y desbordó las redes sociales

Un nuevo video muestra el momento en el que un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular

Un nuevo video muestra el momento en el que un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular

El mejor mes del año aún no llegó, según Ludovica Squirru: cuándo ocurrirá el esperado respiro en el horóscopo chino

El mejor mes del año aún no llegó, según Ludovica Squirru: cuándo ocurrirá el esperado "respiro" en el horóscopo chino

Alerta amarilla este martes: el SMN prevé ráfagas de 90 km/h, lluvias y nevadas intensas

Alerta amarilla este martes: el SMN prevé ráfagas de 90 km/h, lluvias y nevadas intensas

Efecto negativo de las pantallas en los niños: “El autismo está sobrediagnosticado”

Efecto negativo de las pantallas en los niños: “El autismo está sobrediagnosticado”

Comentarios