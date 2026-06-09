Instagram ya permite mover publicaciones y reordenar la cuadrícula del perfil

Resumen para apurados
- Meta lanzó esta semana a nivel global una función de Instagram que permite a los usuarios reordenar libremente las publicaciones de su perfil para mejorar su diseño visual.
- El cambio se realiza arrastrando las fotos desde la opción Editar cuadrícula. Antes, la plataforma solo permitía fijar tres posts, manteniendo el resto de forma cronológica.
- Esta herramienta transforma el perfil en una vidriera estética clave para marcas y creadores. Coincide con el lanzamiento de Instagram Plus, que sumará más funciones de pago.
Instagram comenzó a desplegar una nueva función que permite reorganizar las publicaciones dentro de la cuadrícula del perfil. A partir de esta actualización, las fotos, videos y carruseles ya no quedarán obligatoriamente ordenados de manera cronológica y podrán moverse libremente dentro de la página principal de cada cuenta.
Con esta mejora, los usuarios pueden mantener presionada una publicación y arrastrarla hasta la posición deseada para modificar el diseño visual del perfil.
Hasta ahora, la plataforma solo ofrecía un control parcial mediante la posibilidad de fijar hasta tres publicaciones en la parte superior. El resto del contenido permanecía organizado según la fecha de publicación.
La nueva herramienta transforma el perfil en una especie de vidriera editable y apunta especialmente a creadores de contenido, marcas, periodistas, medios y usuarios que buscan construir una narrativa visual sin necesidad de eliminar publicaciones ni volver a subirlas.
Cómo reordenar la cuadrícula de Instagram
Para modificar el orden de las publicaciones, los usuarios deben seguir estos pasos:
- Entrar al perfil.
- Mantener presionada una publicación o ingresar en “Editar perfil”.
- Seleccionar “Editar cuadrícula” o “Reordenar cuadrícula”.
- Arrastrar las publicaciones al lugar deseado.
- Guardar los cambios o esperar que se apliquen automáticamente, según la versión de la aplicación.
Un aspecto importante es que las publicaciones fijadas continuarán ocupando la parte superior del perfil. Por lo tanto, el reordenamiento solo afectará al resto de la cuadrícula.
Cuándo estará disponible la función
Meta anunció que la actualización comenzó a desplegarse esta semana tanto para usuarios de iPhone como de Android.
La compañía aclaró que la llegada de estas funciones suele realizarse de manera progresiva, por cuenta, región o versión de la aplicación. Por ese motivo, algunos usuarios todavía podrían no verla habilitada. En esos casos, recomiendan actualizar Instagram y esperar los próximos días.
Meta también lanzó Instagram Plus
Además de esta novedad, la empresa fundada por Mark Zuckerberg presentó esta semana Instagram Plus, un nuevo sistema de suscripción con funciones exclusivas para usuarios que buscan ampliar las posibilidades de uso dentro de la plataforma.
El servicio ya comenzó a desplegarse a nivel global, incluida la Argentina, y suma herramientas de personalización, nuevas estadísticas para Stories y opciones adicionales para interactuar con amigos.
Según explicó Meta, entre las nuevas características se incluyen Stories que pueden permanecer activas durante 48 horas, datos sobre cuántas veces fueron vistas nuevamente, listas de audiencia personalizadas y más opciones para destacar contenido dentro del perfil.