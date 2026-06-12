David Hockney, el artista que desafió al tiempo y a la tecnología, murió a los 88 años

De Bradford a California, pasando por Normandía

Nacido en 1937 en Bradford, en el norte industrial de Inglaterra, Hockney supo temprano que quería ser artista y que era homosexual, en una época donde ambas cosas eran un desafío. Estudió en el Royal College of Art de Londres, y en 1964 se instaló en California, donde encontró la luz y los paisajes que definirían gran parte de su obra.