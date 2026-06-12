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Mundial 2026: por qué en Estados Unidos le dicen "soccer" al fútbol

Estados Unidos marca una diferencia con el mundo que va más allá de los sistemas de mediciones, de salud y de derecho y tiene que ver con la lengua.

¿Por qué en Estados Unidos le dicen soccer al fútbol?
¿Por qué en Estados Unidos le dicen "soccer" al fútbol? (Imagen Web)
Hace 37 Min

Resumen para apurados

  • Ante el Mundial 2026 en EE. UU., se revela que el término "soccer" se usa para diferenciar al fútbol de la disciplina americana, con raíces que datan del siglo XIX en Inglaterra.
  • La palabra nació en Oxford en 1863 como jerga para abreviar "association football" y fue adoptada en EE. UU. para evitar confusiones con el popular fútbol americano local.
  • De cara al Mundial 2026, este debate resalta la identidad cultural de EE. UU. y la creciente popularidad de un deporte que busca consolidarse definitivamente en ese mercado.
Resumen generado con IA

Además de medir la temperatura en Fahrenheit, el volumen en galones, de diferencias culturales como el 20% de propina y el sistema judicial de Common Law en vez del derecho civilista de América Latina y Europa Continental, Estados Unidos marca otra diferencia con el mundo en el ámbito deportivo y lingüístico: el fútbol es el soccer, un deporte que estuvo por detrás de otras disciplinas tradicionales y actualmente muestra su mayor crecimiento en el país que hoy en día es sede del Mundial 2026.

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Las publicaciones de los medios nacionales lo advierten. Pronto será el primer partido de la Selección masculina de “soccer” estadounidense, encuentro que se disputará a las 10 de la noche en Los Ángeles. Mientras los carteles del país anfitrión celebran que el Mundial de fútbol volverá a celebrarse en EE.UU. a 32 años del último evento deportivo de esa índole, surgen cuestionamientos respecto a la tradición lingüística que se diferencia del resto del mundo.

Una investigación de un siglo

En un viaje literario de 100 años atrás, el profesor Stefan Szymanski investigó este término, buscando el origen de la palabra soccer y cómo se instaló en Estados Unidos pero no perduró en el resto del planeta. El economista especializado en deportes realizó sus estudios universitarios en Inglaterra y comenzó a publicar sus libros sobre la disciplina: "Soccernomics", cuya edición en español es "¡El fútbol es así!". Sin embargo, su revelación más profunda llegó en 2018 con el volumen "It's Football, Not Soccer (And Vice Versa)", escrito junto a la profesora de Literatura Silke-Maria Weineck, donde desarma uno de los debates más feroces de internet.

Contrario a lo que la mayoría cree, el término "soccer" no nació en Norteamérica, sino en las exclusivas aulas de la Universidad de Oxford. Szymanski explicó a la BBC que, en sus inicios hacia 1863, los fundadores de la Football Association (FA) en Inglaterra pertenecían a las clases más ricas del país. Para diferenciar este nuevo deporte del rugby (al que llamaban formalmente rugby football), la disciplina pasó a conocerse como association football.

La jerga aristocrática de Oxford

Hacia finales del siglo XIX, entre los estudiantes adinerados de Oxford y Cambridge se puso de moda una jerga que consistía en acortar las palabras y agregarles el sufijo "-er" al final. Por ejemplo, en lugar de decir breakfast (desayuno), decían "breaker". Bajo esa misma lógica adolescente y aristocrática, jugar al rugby pasó a ser rugger, y al tomar la raíz del término association, la terminaron convirtiendo en soccer.

Documentos históricos e investigadores como Andy Mitchell confirmaron que para 1885 las variantes "soccer" y "socker" ya aparecían en las revistas escolares británicas. La expresión cruzó el Atlántico antes de 1900 junto con la exportación del propio juego, conviviendo de manera natural en ambos países durante décadas.

La necesidad de evitar confusiones

¿Por qué en el Reino Unido se olvidó y en Estados Unidos quedó grabado a fuego? La respuesta está en la competencia local de deportes. En países como Irlanda, Australia, Sudáfrica o EE.UU., ya existían variantes locales muy populares que reclamaban para sí la palabra "fútbol" (como el fútbol gaélico o el fútbol americano).

Szymanski señala que el fútbol americano evolucionó directamente del rugby pero adoptó elementos del balompié tradicional. Como ambos deportes crecieron en popularidad de forma simultánea en suelo estadounidense entre 1880 y 1890, apodar "soccer" al juego de la redonda fue la salida más práctica para evitar confusiones. De hecho, la propia federación estadounidense se fundó en 1913 bajo el nombre de U.S. Football Association, mutando su nombre formal a U.S. Soccer Federation recién en 1974.

El análisis estadístico de Szymanski revela que los propios periódicos británicos utilizaron la palabra "soccer" de manera cotidiana hasta bien entrada la década de 1980. Sin embargo, con el tiempo el término sufrió una especie de "exilio" en el Reino Unido, convirtiéndose casi en un tabú debido a la falsa percepción popular de que se trataba de un americanismo invasor.

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