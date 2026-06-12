Mundial 2026: por qué en Estados Unidos le dicen "soccer" al fútbol

Una investigación de un siglo

En un viaje literario de 100 años atrás, el profesor Stefan Szymanski investigó este término, buscando el origen de la palabra soccer y cómo se instaló en Estados Unidos pero no perduró en el resto del planeta. El economista especializado en deportes realizó sus estudios universitarios en Inglaterra y comenzó a publicar sus libros sobre la disciplina: "Soccernomics", cuya edición en español es "¡El fútbol es así!". Sin embargo, su revelación más profunda llegó en 2018 con el volumen "It's Football, Not Soccer (And Vice Versa)", escrito junto a la profesora de Literatura Silke-Maria Weineck, donde desarma uno de los debates más feroces de internet.