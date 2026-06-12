El lado B del Mundial 2026: preocupación por las tribunas semivacías en el segundo partido del torneo

El triunfo deja al seleccionado asiático en una posición favorable dentro del Grupo A. Comparte la cima con México, aunque con menor diferencia de gol, y afrontará la segunda fecha con la posibilidad de dar un paso importante hacia los octavos de final. Más allá de algunos aspectos por corregir, especialmente en la contundencia y en ciertas acciones defensivas, el estreno dejó señales alentadoras para un equipo que aspira a ser uno de los animadores de la zona.