Los gigantes bajo los tres palos: quiénes son los mejores arqueros del Mundial 2026

Emiliano Martínez (Argentina)

El "Dibu" llega como uno de los arqueros más influyentes del planeta. Figura determinante en la conquista del Mundial de Qatar 2022, la Copa América 2021 y la Finalissima, se ganó un lugar entre los mejores gracias a su personalidad, liderazgo y capacidad para aparecer en los momentos más calientes. Sus actuaciones en las tandas de penales lo convirtieron en un especialista temido por cualquier rival.