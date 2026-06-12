Mundial 2026

Los gigantes bajo los tres palos: quiénes son los mejores arqueros del Mundial 2026

La Copa del Mundo muestra la importancia de un puesto donde el error se paga caro y la gloria puede ser eterna.

EN EL TOP. Dibu sigue siendo uno de los mejores del mundo.
EN EL TOP. Dibu sigue siendo uno de los mejores del mundo.
Hace 10 Min

Resumen para apurados

  • Grandes arqueros como Martínez, Neuer y Alisson asumen un rol clave en el Mundial 2026 de Norteamérica al ser figuras determinantes para las aspiraciones de sus selecciones.
  • Con trayectorias destacadas en clubes europeos y mundiales previos, estos guardametas combinan liderazgo, reflejos y experiencia en momentos de alta presión competitiva.
  • El rendimiento de estos futbolistas será crucial para definir a los candidatos al título y consagrar a nuevas leyendas en un puesto donde el error se paga muy caro.
Resumen generado con IA

En un Mundial donde las estrellas suelen estar en el ataque, los arqueros vuelven a ocupar un lugar central. La Copa del Mundo 2026 reúne a varios de los mejores guardametas del planeta, futbolistas que no solo destacan por sus reflejos y atajadas espectaculares, sino también por su liderazgo, personalidad y capacidad para aparecer en los momentos decisivos. 

Emiliano Martínez (Argentina)

El "Dibu" llega como uno de los arqueros más influyentes del planeta. Figura determinante en la conquista del Mundial de Qatar 2022, la Copa América 2021 y la Finalissima, se ganó un lugar entre los mejores gracias a su personalidad, liderazgo y capacidad para aparecer en los momentos más calientes. Sus actuaciones en las tandas de penales lo convirtieron en un especialista temido por cualquier rival.

Emiliano Martínez está en la órbita de la Emiliano Martínez está en la órbita de la

Alisson Becker (Brasil)

El arquero brasileño es sinónimo de seguridad. Con años de experiencia en la élite europea, combina excelentes reflejos, dominio del juego aéreo y una gran capacidad para jugar con los pies. Es una de las piezas fundamentales de Brasil y uno de los referentes de una selección candidata al título.

Alisson Becker. Alisson Becker.

Thibaut Courtois (Bélgica)

Con sus casi dos metros de altura, Courtois sigue siendo uno de los guardametas más difíciles de superar. Sus reflejos, especialmente en el mano a mano, y su capacidad para responder en partidos importantes lo mantienen entre los mejores del mundo. Bélgica deposita gran parte de sus esperanzas en su arquero.

Thibaut Courtois. Thibaut Courtois.

Manuel Neuer (Alemania)

A sus 40 años, el alemán sigue siendo una referencia mundial. Revolucionó el puesto con su estilo de arquero-líbero y continúa aportando liderazgo, experiencia y una capacidad única para interpretar el juego. Su presencia le da jerarquía a una Alemania siempre candidata.

Los gigantes bajo los tres palos: quiénes son los mejores arqueros del Mundial 2026

Jordan Pickford (Inglaterra)

El arquero inglés suele crecer en los grandes torneos. Fue fundamental para que Inglaterra alcanzara instancias decisivas en los últimos años y llega al Mundial como una de las piezas más confiables del conjunto británico.

Los gigantes bajo los tres palos: quiénes son los mejores arqueros del Mundial 2026

Unai Simón (España)

Dueño del arco español desde hace varias temporadas, destaca por su seguridad, sus reflejos y su precisión en la salida desde el fondo. Es una pieza clave en el estilo de juego de una selección que apuesta por la posesión y el control de la pelota.

Los gigantes bajo los tres palos: quiénes son los mejores arqueros del Mundial 2026

Gregor Kobel (Suiza)

Aunque tiene menos exposición mediática que otras figuras, el suizo es considerado por muchos especialistas como uno de los arqueros más regulares del fútbol europeo. Su rendimiento lo ha convertido en uno de los nombres a seguir durante el torneo.

Los gigantes bajo los tres palos: quiénes son los mejores arqueros del Mundial 2026

Guillermo Ochoa (México)

Pocos jugadores tienen una relación tan especial con los Mundiales como el mexicano. A lo largo de su carrera protagonizó actuaciones memorables y se transformó en un símbolo de su selección. Su experiencia vuelve a ser un activo fundamental para el conjunto local.

Los gigantes bajo los tres palos: quiénes son los mejores arqueros del Mundial 2026
Temas Mundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Estados Unidos despliega todo su show en Los Ángeles para cerrar, a toda orquesta, la inédita triple apertura del Mundial 2026

Estados Unidos despliega todo su show en Los Ángeles para cerrar, a toda orquesta, la inédita triple apertura del Mundial 2026

México abre el Mundial 2026 con una fiesta de identidad y espectáculo: todo lo que tenés que saber

México abre el Mundial 2026 con una fiesta de identidad y espectáculo: todo lo que tenés que saber

Encuesta: ¿cuál es la inauguración de los mundiales que más recordás?

Encuesta: ¿cuál es la inauguración de los mundiales que más recordás?

Los novedosos cambios en el reglamento que se implementarán en el Mundial 2026

Los novedosos cambios en el reglamento que se implementarán en el Mundial 2026

Mundial 2026: a qué hora son los partidos de la Selección Argentina en la fase de grupos

Mundial 2026: a qué hora son los partidos de la Selección Argentina en la fase de grupos

Más visto en Mundial 2026
El Mundial ya nos entregó un golazo: así fue el tanto de Hwang In-beom para el empate de Corea del Sur
1

El Mundial ya nos entregó un golazo: así fue el tanto de Hwang In-beom para el empate de Corea del Sur

Agenda de TV: ¿Cuáles son y dónde ver los partidos que se juegan hoy por el Mundial 2026?
2

Agenda de TV: ¿Cuáles son y dónde ver los partidos que se juegan hoy por el Mundial 2026?

Corea del Sur dio vuelta el partido ante República Checa y se impuso 2 a 1 en el inicio del Mundial
3

Corea del Sur dio vuelta el partido ante República Checa y se impuso 2 a 1 en el inicio del Mundial

La Copa del Mundo ya está en marcha, pero Tucumán se prepara a su propio ritmo
4

La Copa del Mundo ya está en marcha, pero Tucumán se prepara a su propio ritmo

Video: Oh Hyeon-gyu apareció en el área y marcó el gol de la remontada surcoreana en el Mundial 2026
5

Video: Oh Hyeon-gyu apareció en el área y marcó el gol de la remontada surcoreana en el Mundial 2026

Mundial 2026: a qué hora y dónde ver en vivo la ceremonia de inauguración
6

Mundial 2026: a qué hora y dónde ver en vivo la ceremonia de inauguración

Más Noticias
Agenda de TV: ¿Cuáles son y dónde ver los partidos que se juegan hoy por el Mundial 2026?

Agenda de TV: ¿Cuáles son y dónde ver los partidos que se juegan hoy por el Mundial 2026?

Fórmula 1: a qué hora y dónde ver en vivo las prácticas libres de Colapinto en el GP de Barcelona

Fórmula 1: a qué hora y dónde ver en vivo las prácticas libres de Colapinto en el GP de Barcelona

Reflotan la idea del transporte elevado para el Gran Tucumán: ¿qué dice el proyecto?

Reflotan la idea del transporte elevado para el Gran Tucumán: ¿qué dice el proyecto?

Rumbo a las urnas: ¿qué posibilidades quedan aún de que se realice una reforma electoral en Tucumán para 2027?

Rumbo a las urnas: ¿qué posibilidades quedan aún de que se realice una reforma electoral en Tucumán para 2027?

Corea del Sur dio vuelta el partido ante República Checa y se impuso 2 a 1 en el inicio del Mundial

Corea del Sur dio vuelta el partido ante República Checa y se impuso 2 a 1 en el inicio del Mundial

Video: Oh Hyeon-gyu apareció en el área y marcó el gol de la remontada surcoreana en el Mundial 2026

Video: Oh Hyeon-gyu apareció en el área y marcó el gol de la remontada surcoreana en el Mundial 2026

El Mundial ya nos entregó un golazo: así fue el tanto de Hwang In-beom para el empate de Corea del Sur

El Mundial ya nos entregó un golazo: así fue el tanto de Hwang In-beom para el empate de Corea del Sur

Presunto enriquecimiento ilícito: Adorni admitió que ocultó ingresos y bienes

Presunto enriquecimiento ilícito: Adorni admitió que ocultó ingresos y bienes

Comentarios