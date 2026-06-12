Vouchers Educativos: ¿qué pasa con el beneficio si adeudo una cuota?

Tener una deuda de dos cuotas ya es suficiente advertencia para no perder el beneficio. Sin embargo, si no se cumple con el saldo pendiente y se llega a tener una tercera cuota impaga, el beneficio se cancelará. El Ministerio de Capital Humano no dispuso medios para hacer apelaciones y volver a recibir el beneficio en caso de que sea cancelado, por lo que se trata de una pérdida definitiva.