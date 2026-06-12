Vouchers Educativos: ¿qué pasa con el beneficio si adeudo una cuota?

Resumen para apurados
- El Ministerio de Capital Humano suspenderá o cancelará el Voucher Educativo en Argentina a quienes acumulen deudas de cuotas escolares o pierdan la regularidad del alumno.
- El beneficio cubre parte de la cuota en colegios privados subsidiados. Adeudar dos cuotas suspende el pago de Anses, mientras que acumular tres implica la baja definitiva.
- La medida exige a las familias mantener los pagos al día y la asistencia escolar para no perder de forma definitiva un auxilio económico clave y sin opción de apelación.
El programa Vouchers Educativos nació como un incentivo para las familias, para cubrir una parte de la cuota mensual de los alumnos que asistan a instituciones privadas con al menos un 75% de subvención estatal. Pero los inscriptos deben cuidar una serie de condiciones para no perder el beneficio.
Los depósitos de junio se harán este viernes 12, según confirmó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El pago será transferido por los medios declarados por los responsables en Mi Anses, ya sea una billetera virtual o cuenta bancaria. Solo uno de los tutores –en caso de ser dos– recibirá el pago cada mes.
Deuda en cuotas escolares: ¿qué pasa con el Voucher Educativo?
Hay una serie de razones por las que un beneficiario puede perder definitivamente el aporte que realiza el Ministerio de Capital Humano. En primer lugar, es condición obligatoria para cobrar el Voucher Educativo que el estudiante mantenga su condición regular. Esto implica cumplir con asistencia y determinadas calificaciones, según la institución. En caso de registrarse una prolongada ausencia, el beneficio se da de baja porque las instituciones cargan estos datos mensualmente, dejándolos a disposición del Estado.
Por otra parte, la cuota educativa es otro de los puntos que deben considerarse. Los padres o tutores legales no podrán hacer uso del dinero de Voucher Educativos eternamente, sino que deberá garantizarse cierta responsabilidad por su parte. Esto no significa que no pueda adeudarse una cuota, sino que no puede acumularse deuda de varios meses.
¿A cuántas cuotas pendientes pierdo el Voucher Educativo?
Si un estudiante debe solo una cuota escolar a su institución, el programa continuará depositándose de manera normal. Ante un nuevo incumplimiento y una segunda cuota sin abonarse, el beneficio pasará automáticamente a suspenderse hasta que se regularice la situación y los datos impacten en la base de datos del Ministerio de Capital Humano o la Secretaría de Educación.
Tener una deuda de dos cuotas ya es suficiente advertencia para no perder el beneficio. Sin embargo, si no se cumple con el saldo pendiente y se llega a tener una tercera cuota impaga, el beneficio se cancelará. El Ministerio de Capital Humano no dispuso medios para hacer apelaciones y volver a recibir el beneficio en caso de que sea cancelado, por lo que se trata de una pérdida definitiva.