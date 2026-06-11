EconomíaDolar hoy

El dólar oficial bajó a $1.450 en el Banco Nación y acumuló tres jornadas consecutivas en descenso

La cotización tocó un mínimo desde el 2 de junio. El "blue" cerró al mismo valor que el minorista, mientras que los dólares financieros operaron con bajas.

DÓLAR. El dólar oficial bajó y el blue se mantuvo estable.
DÓLAR. El dólar oficial bajó y el "blue" se mantuvo estable.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El dólar oficial minorista bajó este jueves por tercera jornada consecutiva a $1.450 en el Banco Nación, alcanzando su nivel mínimo desde el 2 de junio por la distensión del mercado.
  • El billete retrocedió cinco unidades, igualando la cotización del dólar blue. Asimismo, las opciones financieras CCL y MEP registraron bajas, dejando la brecha cambiaria en el 4,3%.
  • La convergencia de las cotizaciones y la baja brecha fortalecen el rumbo económico del Gobierno y abren el camino hacia la flexibilización de los controles cambiarios a futuro.
Resumen generado con IA

El dólar oficial registró este jueves una nueva baja y cerró en $1.450 para la venta en el Banco Nación, tras retroceder cinco unidades. Se trata de su valor más bajo desde el 2 de junio y de la tercera rueda consecutiva con descensos para el billete minorista.

En el segmento mayorista, la divisa estadounidense finalizó sin cambios y se negoció a $1.432,50. Pese a la estabilidad de la jornada, el tipo de cambio oficial acumula en junio una suba de $24,50.

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Por otra parte, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) estableció la banda superior de su esquema cambiario en $1.779,27. De esta manera, el dólar mayorista quedó ubicado a $346,77 de ese límite de flotación libre.

En el mercado informal, el dólar "blue" cerró estable en $1.450 para la venta. Durante la mañana había llegado a negociarse en un mínimo de $1.445.

Entre las cotizaciones financieras también predominaron las bajas. El Contado con Liquidación (CCL) retrocedió un 0,9% y se ubicó en $1.494,34, mientras que el dólar MEP cayó un 0,1% hasta los $1.451,54.

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Con estos movimientos, la brecha cambiaria entre el contado con liquidación y el dólar mayorista quedó en el 4,3%, uno de los indicadores que sigue de cerca el mercado para medir las diferencias entre las distintas referencias del tipo de cambio.

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