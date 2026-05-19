El BCRA ratificó su política cambiaria y confirmó que busca renovar el swap con China

En relación con la mora, distribuida en partes iguales entre personas humanas y jurídicas, el funcionario relativizó su impacto y aseguró que “es bastante marginal”. Además, advirtió que “si se espera una solución con un aporte del Estado, eso no ocurrirá”. También sostuvo que los bancos mantienen solidez y que los préstamos no bancarios, como los otorgados por billeteras virtuales, representan apenas el 10% del crédito total.