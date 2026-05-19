El BCRA ratificó su política cambiaria y confirmó que busca renovar el swap con China

Resumen para apurados
- Santiago Bausili (BCRA) confirmó en Buenos Aires la negociación para renovar el swap con China y ratificó la política cambiaria para sostener exportaciones y estabilidad monetaria.
- El acuerdo actual vence en julio y su extensión busca evitar tensiones financieras. La entidad descarta una salida inmediata del cepo cambiario para priorizar el balance externo.
- La ratificación de la estrategia oficial busca calmar al mercado ante rumores de atraso cambiario. La solvencia bancaria y el swap serán claves para la estabilidad económica futura.
El Banco Central (BCRA) reafirmó su estrategia cambiaria y monetaria y confirmó que trabaja en la renovación del swap de monedas con China. “Estamos hablando con ellos para extenderlo. No hay planes para eliminarlo”, dijo el presidente de la entidad, Santiago Bausili. El acuerdo vigente había sido renovado en 2023 y vencerá a fines de julio.
En lo que puede interpretarse como una respuesta a los cuestionamientos sobre un eventual atraso cambiario, Bausili sostuvo que el consenso de economistas proyecta exportaciones récord por U$S96.000 millones este año y remarcó que el BCRA observa un aumento mensual en las cantidades exportadas, consignó el diario "Ámbito".
Sobre posibles tensiones en las bandas cambiarias ante un eventual desarme del "carry trade", el titular del BCRA afirmó, durante una conferencia de prensa junto al vicepresidente de la entidad, Vladimir Werming, que los capitales especulativos del exterior tienen una incidencia marginal. Según los cálculos oficiales, rondan entre U$S2.000 millones y U$S2.500 millones, por lo que no deberían afectar la estabilidad cambiaria.
Los funcionarios evitaron precisar si habrá nuevas flexibilizaciones de los controles cambiarios, aunque señalaron que las últimas medidas adoptadas son más amplias de lo que aparentan.
En ese sentido, Bausili destacó que se habilitó a las compañías extranjeras a remitir el 100% de las utilidades correspondientes al ejercicio 2025 y recordó que, habitualmente, las empresas distribuyen cerca del 25% de sus ganancias. A partir de ello, consideró que la medida también permite “limpiar stocks de deuda pasada”.
Además, precisó que en lo que va del año se giraron utilidades al exterior por unos U$S1.600 millones, frente a los U$S3.000 millones enviados en 2017, otro período de levantamiento de restricciones.
Sobre el cepo cambiario, Bausili fue tajante: “No está entre nuestras prioridades eliminar las restricciones cambiarias para las empresas o que las personas jurídicas puedan atesorar dólares. Estamos enfocados en el sector externo”.
Las autoridades monetarias también señalaron que “quedó atrás la volatilidad de la tasa de interés”, en referencia a la fuerte suba registrada en la segunda mitad del año pasado.
La morosidad del sistema financiero fue otro de los temas abordados. Para el BCRA, los bancos están resolviendo la situación y Bausili resaltó la fortaleza del sistema financiero argentino al afirmar que la capitalización de las entidades triplica los estándares de Basilea.
En relación con la mora, distribuida en partes iguales entre personas humanas y jurídicas, el funcionario relativizó su impacto y aseguró que “es bastante marginal”. Además, advirtió que “si se espera una solución con un aporte del Estado, eso no ocurrirá”. También sostuvo que los bancos mantienen solidez y que los préstamos no bancarios, como los otorgados por billeteras virtuales, representan apenas el 10% del crédito total.
Bausili anticipó además que, por ahora, no habrá flexibilización para los préstamos en dólares, que actualmente exigen ingresos en esa moneda: “No lo veo por ahora”, afirmó.
Respecto de la independencia del Banco Central, los directivos dieron a entender que la principal herramienta para garantizarla es mantener el equilibrio monetario.