Fin de semana con frío polar: qué dice el pronóstico para el centro y norte del país

Resumen para apurados
- Un frente de aire polar ingresará este fin de semana al centro y norte del país, provocando un fuerte descenso térmico y heladas debido a un sistema de baja presión patagónico.
- El fenómeno ocurrirá tras días de neblinas y humedad. El cambio iniciará el jueves en la Patagonia con lluvias, nevadas cordilleranas y vientos antes de desplazarse al norte.
- Se prevé que el lunes comience con tiempo más seco y despejado, consolidando el clima invernal con temperaturas muy bajas que afectarán incluso al noreste del territorio.
La semana avanza con condiciones frescas, elevada humedad y abundante nubosidad en buena parte del territorio argentino. Sin embargo, los especialistas anticipan un cambio importante en las condiciones meteorológicas a partir de los próximos días, con el ingreso de una masa de aire frío que provocará un marcado descenso de las temperaturas.
Durante las primeras jornadas de la semana predominan las neblinas, los bancos de niebla y algunas precipitaciones aisladas en distintas provincias del centro del país. No obstante, el panorama comenzará a modificarse hacia el final de la semana con el avance de un sistema de baja presión desde la Patagonia.
Alertas por lluvias, nevadas y vientos fuertes
Mientras gran parte del centro y norte argentino continúa bajo condiciones relativamente estables, las alertas meteorológicas se concentran principalmente en zonas cordilleranas y el sur del país.
En la región cordillerana de Neuquén se esperan lluvias de consideración, mientras que sectores de alta montaña de Mendoza podrían registrar nevadas de intensidad moderada a fuerte. Las condiciones invernales también tenderán a extenderse hacia otras áreas de la cordillera cuyana durante los próximos días.
Por otra parte, el sur de Chubut y amplias zonas de Santa Cruz podrían verse afectadas por vientos intensos del sector oeste, con ráfagas que localmente superarían los 90 kilómetros por hora.
Cuándo llegará el aire frío al centro y norte del país
El cambio más importante en el pronóstico comenzará a desarrollarse a partir del jueves, cuando un profundo sistema de baja presión atraviese la Patagonia acompañado por aire muy frío y fuertes vientos.
Tras su desplazamiento hacia el Atlántico, este sistema impulsará una masa de aire polar que avanzará progresivamente hacia el centro y norte de Argentina entre el viernes y el comienzo de la próxima semana.
Si bien durante el viernes las condiciones se mantendrán relativamente estables, el avance del frente frío comenzará a sentirse con mayor intensidad desde el sábado, cuando aumente la nubosidad y aparezcan algunas precipitaciones aisladas en provincias del centro, Cuyo y el noroeste argentino.
Heladas y temperaturas más bajas durante el fin de semana
El principal efecto de este recambio de masa de aire será la caída de las temperaturas. Entre el sábado y el lunes se espera un enfriamiento progresivo que favorecerá el regreso de las heladas en amplias regiones del país.
Inicialmente, los valores más bajos se concentrarán entre el norte de la Patagonia y el sur de la región pampeana. Posteriormente, las condiciones frías se extenderán hacia Buenos Aires, Córdoba y sectores del Litoral.
Incluso algunas áreas del noreste argentino podrían registrar mañanas particularmente frías durante el inicio de la próxima semana.
De acuerdo con las previsiones actuales, el lunes comenzaría con un ambiente más seco, menor cantidad de nubes y temperaturas bajas en gran parte del centro y norte del país, marcando un cambio respecto de las jornadas húmedas y grises que dominaron las últimas semanas.