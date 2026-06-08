TikTok ofrece hasta U$S 30.000 para emprendedores y PyMEs de Tucumán: cómo postularse
En alianza con el IDEP Tucumán, la plataforma convocó a #EmprendeEnTikTok, una iniciativa gratuita de formación. El 10 de junio habrá una charla virtual informativa y la inscripción permanecerá abierta hasta el 5 de julio.
Resumen para apurados
- TikTok y el gobierno de Tucumán lanzaron la convocatoria "#EmprendeEnTikTok" para capacitar y financiar con hasta U$S 30.000 a PyMEs locales para potenciar sus negocios.
- Con inscripción hasta el 5 de julio, el programa ofrece talleres digitales gratis. Diez proyectos seleccionados recibirán mentorías y tres ganarán fondos de hasta U$S 15.000.
- Esta alianza público-privada busca acelerar la transformación digital de las PyMEs argentinas, impulsando la economía regional mediante la adopción de nuevas tecnologías.
En alianza con el Gobierno de Tucumán, a través del IDEP (Instituto de Desarrollo Productivo), Tik Tok lanzó una convocatoria destinada a emprendedores y PyMEs de la provincia que busca potenciar el crecimiento de los negocios mediante capacitación gratuita, mentorías y financiamiento.
La iniciativa forma parte del programa #EmprendeEnTikTok, una propuesta de formación en herramientas digitales que busca que emprendimientos y pequeñas y medianas empresas incorporen nuevas estrategias de comunicación, marketing y ventas, aprovechando el alcance de una de las plataformas más utilizadas del mundo.
Qué ofrece el programa de TikTok para emprendedores
La propuesta contempla dos instancias de participación:
Por un lado, cualquier emprendedor podrá acceder a capacitaciones virtuales y gratuitas sobre creatividad, generación de contenido, métricas, TikTok Ads y marketing digital.
Por otro lado, quienes cumplan determinados requisitos podrán postularse a una etapa más avanzada que incluye formación intensiva, mentorías y la posibilidad de obtener financiamiento.
Financiamiento de hasta U$S 30.000
Entre todos los postulantes del país, TikTok seleccionará a diez emprendimientos para participar de un programa intensivo enfocado en estrategia de negocios, finanzas, creatividad y crecimiento digital.
Los proyectos elegidos asistirán a nueve talleres teórico-prácticos dictados por especialistas. Luego, los tres emprendimientos con mejor desempeño accederán a mentorías personalizadas y recibirán capital semilla.
Los premios serán de:
- U$S 15.000 para el primer puesto.
- U$S 10.000 para el segundo.
- U$S 5.000 para el tercero.
En total, la compañía distribuirá U$S 30.000 para impulsar el desarrollo de los proyectos ganadores.
TikTok realizará una charla virtual para presentar la convocatoria
Quienes quieran conocer más detalles sobre #EmprendeEnTikTok podrán participar de una charla informativa organizada por TikTok y New Ventures. El encuentro se realizará de manera virtual y estará destinado a emprendedores, PyMEs y personas interesadas en potenciar sus negocios a través de herramientas digitales.
Durante la actividad, los organizadores explicarán cómo funciona el programa, cuáles son los requisitos para acceder a las distintas instancias y cómo realizar la inscripción.
Datos del encuentro:
- Fecha: miércoles 10 de junio.
- Hora: 11.
- Modalidad: virtual.
- Participación gratuita con inscripción previa.
La charla también servirá para despejar dudas sobre las capacitaciones, las mentorías especializadas y el proceso de selección de los emprendimientos que competirán por el financiamiento.
Requisitos para acceder a mentorías y capital semilla
Los emprendimientos interesados en la instancia de financiamiento deberán cumplir con las siguientes condiciones:
- Tener al menos un año de operación en Argentina.
- Ser un emprendimiento o una MiPyME formalmente constituida.
- Contar con una facturación mínima comprobable de U$S 10.000 durante el último año fiscal.
- Poseer actividad registrada como persona física o jurídica.
- Tener un perfil de negocios en TikTok y un nivel medio de madurez digital.
Cómo inscribirse
La inscripción es gratuita y se realiza de manera online en www.emprendeentiktok.com/
Los interesados deben ingresar a EmprendeEnTikTok, elegir la modalidad en la que desean participar: capacitaciones o programa de mentorías y financiamiento, y completar el formulario de registro.
Una vez finalizada la inscripción, los postulantes recibirán información sobre el cronograma de actividades, fechas y detalles de cada etapa.