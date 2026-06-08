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TikTok ofrece hasta U$S 30.000 para emprendedores y PyMEs de Tucumán: cómo postularse

En alianza con el IDEP Tucumán, la plataforma convocó a #EmprendeEnTikTok, una iniciativa gratuita de formación. El 10 de junio habrá una charla virtual informativa y la inscripción permanecerá abierta hasta el 5 de julio.

EMPRENDEDORES. La iniciativa busca fortalecer las habilidades digitales y el crecimiento de negocios de todo el país.
EMPRENDEDORES. La iniciativa busca fortalecer las habilidades digitales y el crecimiento de negocios de todo el país. / CAPTURA DE PANTALLA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • TikTok y el gobierno de Tucumán lanzaron la convocatoria "#EmprendeEnTikTok" para capacitar y financiar con hasta U$S 30.000 a PyMEs locales para potenciar sus negocios.
  • Con inscripción hasta el 5 de julio, el programa ofrece talleres digitales gratis. Diez proyectos seleccionados recibirán mentorías y tres ganarán fondos de hasta U$S 15.000.
  • Esta alianza público-privada busca acelerar la transformación digital de las PyMEs argentinas, impulsando la economía regional mediante la adopción de nuevas tecnologías.
Resumen generado con IA

En alianza con el Gobierno de Tucumán, a través del IDEP (Instituto de Desarrollo Productivo), Tik Tok lanzó una convocatoria destinada a emprendedores y PyMEs de la provincia que busca potenciar el crecimiento de los negocios mediante capacitación gratuita, mentorías y financiamiento.

La iniciativa forma parte del programa #EmprendeEnTikTok, una propuesta de formación en herramientas digitales que busca que emprendimientos y pequeñas y medianas empresas incorporen nuevas estrategias de comunicación, marketing y ventas, aprovechando el alcance de una de las plataformas más utilizadas del mundo.

Qué ofrece el programa de TikTok para emprendedores

La propuesta contempla dos instancias de participación:

Por un lado, cualquier emprendedor podrá acceder a capacitaciones virtuales y gratuitas sobre creatividad, generación de contenido, métricas, TikTok Ads y marketing digital.

Por otro lado, quienes cumplan determinados requisitos podrán postularse a una etapa más avanzada que incluye formación intensiva, mentorías y la posibilidad de obtener financiamiento.

Financiamiento de hasta U$S 30.000

Entre todos los postulantes del país, TikTok seleccionará a diez emprendimientos para participar de un programa intensivo enfocado en estrategia de negocios, finanzas, creatividad y crecimiento digital.

Los proyectos elegidos asistirán a nueve talleres teórico-prácticos dictados por especialistas. Luego, los tres emprendimientos con mejor desempeño accederán a mentorías personalizadas y recibirán capital semilla.

Los premios serán de:

- U$S 15.000 para el primer puesto.

- U$S 10.000 para el segundo.

- U$S 5.000 para el tercero.

En total, la compañía distribuirá U$S 30.000 para impulsar el desarrollo de los proyectos ganadores.

TikTok realizará una charla virtual para presentar la convocatoria

Quienes quieran conocer más detalles sobre #EmprendeEnTikTok podrán participar de una charla informativa organizada por TikTok y New Ventures. El encuentro se realizará de manera virtual y estará destinado a emprendedores, PyMEs y personas interesadas en potenciar sus negocios a través de herramientas digitales.

Durante la actividad, los organizadores explicarán cómo funciona el programa, cuáles son los requisitos para acceder a las distintas instancias y cómo realizar la inscripción.

EMPRENDEDORES. La iniciativa busca fortalecer las habilidades digitales y el crecimiento de negocios de todo el país. EMPRENDEDORES. La iniciativa busca fortalecer las habilidades digitales y el crecimiento de negocios de todo el país. / CAPTURA DE PANTALLA

Datos del encuentro:

- Fecha: miércoles 10 de junio.

- Hora: 11.

- Modalidad: virtual.

- Participación gratuita con inscripción previa.

La charla también servirá para despejar dudas sobre las capacitaciones, las mentorías especializadas y el proceso de selección de los emprendimientos que competirán por el financiamiento.

Requisitos para acceder a mentorías y capital semilla

Los emprendimientos interesados en la instancia de financiamiento deberán cumplir con las siguientes condiciones:

- Tener al menos un año de operación en Argentina.

- Ser un emprendimiento o una MiPyME formalmente constituida.

- Contar con una facturación mínima comprobable de U$S 10.000 durante el último año fiscal.

- Poseer actividad registrada como persona física o jurídica.

- Tener un perfil de negocios en TikTok y un nivel medio de madurez digital.

Cómo inscribirse

La inscripción es gratuita y se realiza de manera online en www.emprendeentiktok.com/ 

Los interesados deben ingresar a EmprendeEnTikTok, elegir la modalidad en la que desean participar: capacitaciones o programa de mentorías y financiamiento, y completar el formulario de registro.

Una vez finalizada la inscripción, los postulantes recibirán información sobre el cronograma de actividades, fechas y detalles de cada etapa.

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