Promulgan la reforma del Régimen Penal Tributario basada en el principio de Inocencia Fiscal

Entre las modificaciones más relevantes se destaca la fuerte actualización de los montos que determinan cuándo una infracción tributaria deja de ser administrativa y pasa al ámbito penal. El mínimo para configurar evasión simple se eleva de $1,5 millones a $100 millones, mientras que en el caso de la evasión agravada el umbral sube de $15 millones a $1.000 millones. El resto de las figuras penales también registra incrementos significativos, con ajustes que en algunos casos superan el 1.000%.