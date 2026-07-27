Un tucumano ganó un juicio contra una billetera virtual por casi $8 millones

Durante el proceso judicial, la empresa negó haber incurrido en fallas técnicas y sostuvo que la imposibilidad de recibir los correos de validación obedecía a la configuración del correo corporativo utilizado por R, cuyos filtros de seguridad habrían bloqueado los mensajes enviados por la plataforma. También afirmó que el acceso se normalizó después de que el usuario cambiara su dirección de correo por una cuenta de Gmail y aseguró que el demandante nunca quedó sin recursos económicos, ya que tanto él como su esposa disponían de otros fondos y realizaron pagos mediante la cuenta de ella durante el viaje. Además, rechazó cualquier responsabilidad por los intentos de estafa telefónica al señalar que la empresa advierte permanentemente que no brinda atención por WhatsApp ni mediante videollamadas.