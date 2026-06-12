Colonos israelíes en Cisjordania ejercen violencia récord contra palestinos

Según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), “el número de ataques de colonos que han causado víctimas o daños materiales en Cisjordania este año ha superado los 1.000”, que han afectado a “más de 230 comunidades” en todo el territorio, declaró Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU. “Solo la semana pasada, los ataques de colonos hirieron a más de 30 palestinos y causaron daños a propiedades, infraestructuras y medios de subsistencia”, señaló.