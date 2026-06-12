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Colonos israelíes en Cisjordania ejercen violencia récord contra palestinos

Más de 2.200 palestinos han sido desplazados este año por la violencia de los colonos.

Colonos israelíes en Cisjordania ejercen violencia récord contra palestinos
Hace 4 Hs


La violencia de los colonos israelíes en la Cisjordania ocupada ha alcanzado niveles récord, con un promedio de seis ataques diarios que resultan en víctimas o daños materiales, lamentó la ONU.

Según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), “el número de ataques de colonos que han causado víctimas o daños materiales en Cisjordania este año ha superado los 1.000”, que han afectado a “más de 230 comunidades” en todo el territorio, declaró Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU. “Solo la semana pasada, los ataques de colonos hirieron a más de 30 palestinos y causaron daños a propiedades, infraestructuras y medios de subsistencia”, señaló. 

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“La tasa actual de ataques de colonos que causan víctimas o daños materiales, con un promedio de seis por día, es la más alta jamás registrada en un solo año”, recalcó.

“Más de 2.200 palestinos han sido desplazados este año por la violencia de los colonos, y cientos más han sido desplazados debido a la demolición de sus hogares por las autoridades israelíes”.

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