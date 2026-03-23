Según la ONU, Cisjordania está bajo “limpieza étnica”

Ataques en la noche: la violencia de colonos israelíes aumenta

Colonos israelíes incendiaron edificios y autos en la Cisjordania ocupada, denunciaron palestinos residentes en la zona. Los incendios se produjeron el sábado a la noche. Desde el inicio de la guerra en Medio Orienbte, el 28 de febrero, los colonos ya llevaron a cabo varios ataques en Cisjordania, algunos de ellos con víctimas mortales. Periodistas vieron restos carbonizados de una casa y autos quemados en la aldea de Fandaqumiya, al suroeste de Yenín. Un centro médico fue incendiado en el pueblo de Jalud, donde dejaron pintadas en hebreo en las paredes de una mezquita. Hasán Al Zubi contó que su casa fue atacada por unas 200 personas de un asentamiento de colonos cercano. Seis palestinos murieron por tiros en ataques de colonos en Cisjordania desde el inicio de la guerra con Irán.



