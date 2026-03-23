Según la ONU, Cisjordania está bajo “limpieza étnica”

GINEBRA, Suiza.- Un grupo de expertos en derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, encabezado por la relatora para el Territorio Palestino Ocupado Francesca Albanese, acusó a Israel de aprovechar la guerra en Irán para perpetrar una “limpieza étnica” y acelerar la anexión de Cisjordania.
“Con el telón de fondo de la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán y el Líbano, Israel está intensificando la limpieza étnica y la anexión total de Cisjordania”, asegura el panel de expertos en un informe.
El informe hace particular énfasis en la participación de los colonos israelíes en la escalada de agresiones, que ha incluido “abusos sexuales a hombres, mujeres y niños palestinos”.
El grupo que redactó el reporte incluye a profesionales especializados en áreas como terrorismo, mercenarios, racismo y discriminación, cuestiones de minorías, desplazamiento y ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, entre otros.
También las misiones diplomáticas de la Unión Europea y de varios países europeos en Jerusalén y Ramallah condenaron el recrudecimiento de la violencia de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania ocupada, e instaron a Israel a procesar a los responsables.
En una declaración publicada en la cuenta de X de la delegación de la Unión Europea ante los palestinos, a la que se sumó Canadá, afirmaron estar “particularmente indignadas por los asesinatos de palestinos cometidos en las últimas semanas”.
En un momento en que la atención mundial está centrada en la guerra en Medio Oriente, desencadenada a finales de febrero por una ofensiva israelí-estadounidense contra Irán, las últimas cifras reflejan un repunte de los ataques mortales perpetrados por colonos israelíes en el territorio palestino ocupado por Israel desde 1967.
Condena y denuncia
Varios responsables israelíes expresaron su preocupación por el incremento de la violencia por parte de los colonos.
“Condenamos firmemente el recrudecimiento de los actos de terror cometidos por los colonos y la violencia infligida a las comunidades palestinas por fuerzas de seguridad israelíes”, recoge la declaración firmada por misiones diplomáticas de una decena de países, incluidos Francia, España y el Reino Unido. “Esta violencia (...), que busca adueñarse de tierras y crear un clima de coerción para forzar a los palestinos a dejar sus hogares, debe cesar”, agregaron.
Aparte de en Jerusalén Este, anexionada por Israel, más de 500.000 israelíes viven en Cisjordania junto a unos tres millones de palestinos, en colonias que la ONU considera ilegales según el derecho internacional.
Los expertos convocados por el Consejo de Derechos Humanos condenaron “la campaña cada vez más intensa de limpieza étnica y anexión que lleva a cabo Israel en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental”.
El documento agrega que esa ofensiva ha estado caracterizada por el desplazamiento forzoso de palestinos y la escalada de violencia por parte de las fuerzas de seguridad israelíes y los colonos, “que aterrorizan a las comunidades palestinas”.
Israel derogó el 8 de febrero una ley jordana que prohibía la venta de tierras a personas no árabes y reactivó un comité estatal, inoperativo desde hace casi 20 años, para permitir al Estado israelí comprar de forma activa grandes extensiones de tierra en ese territorio palestino.
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, dijo que las medidas son peligrosas e ilegales, y que equivalen a una anexión de facto.
El documento del panel de expertos agrega que desde que comenzó la guerra con Irán, “las fuerzas de ocupación han cerrado la mayoría de los puestos de control de Cisjordania”, con lo cual han obstaculizado “el acceso a lugares de trabajo, escuelas, servicios sanitarios, ayuda humanitaria, e incluso a ambulancias y bomberos”.
Ataques en la noche: la violencia de colonos israelíes aumenta
Colonos israelíes incendiaron edificios y autos en la Cisjordania ocupada, denunciaron palestinos residentes en la zona. Los incendios se produjeron el sábado a la noche. Desde el inicio de la guerra en Medio Orienbte, el 28 de febrero, los colonos ya llevaron a cabo varios ataques en Cisjordania, algunos de ellos con víctimas mortales. Periodistas vieron restos carbonizados de una casa y autos quemados en la aldea de Fandaqumiya, al suroeste de Yenín. Un centro médico fue incendiado en el pueblo de Jalud, donde dejaron pintadas en hebreo en las paredes de una mezquita. Hasán Al Zubi contó que su casa fue atacada por unas 200 personas de un asentamiento de colonos cercano. Seis palestinos murieron por tiros en ataques de colonos en Cisjordania desde el inicio de la guerra con Irán.