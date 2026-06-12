Números de Oro Los Números de Oro de LA GACETA del 12 de junio de 2026 Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Hace 5 Hs Seguir en Esta nota es de acceso libre. Temas Números de Oro de LA GACETA Tamaño texto Comentarios Lo más popular Abrieron las inscripciones para Derecho Sin Receso, una semana de capacitación y networking Babasónicos en Tucumán: cuánto cuestan las entradas y qué descuentos hay Llega la nueva Peugeot Partner: un utilitario con el confort de una SUV Teatro: cuando lo que te cuentan no es lo que realmente pasó Espacio Incaa: el romance entre Gael García Bernal y Natalia Oreiro Ranking notas premium Transporte público: el boleto subiría a $1.700, pero insisten que la situación es crítica Cómo se gestó la demanda judicial para adelantar las elecciones de 2027 en Tucumán Leiva y Jaldo destacaron el fortalecimiento de la Justicia durante la jura de 14 nuevos magistrados El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él Reflotan el proyecto del transporte elevado para el Gran Tucumán