La historia de Montserrat, la virgen morena que visitó el papa en España

La estatuilla pesaba demasiado para trasladarla hasta la ciudad. Por eso se interpretó el acto como un deseo de María de quedarse en el sitio y fundar su propio templo. Se consideró desde un inicio que la piel morena de la virgen se debía a la cantidad de velas que se prendían en el interior de la cueva donde fue hallada, razón por la cual su piel tomó el color oscuro que la caracteriza. Pero más tarde esta teoría fue descartada.