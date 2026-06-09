El Papa bendijo una misión humanitaria a Ucrania liderada por tucumanos

Resumen para apurados
- El papa León XIV bendijo el martes en Barcelona una misión de tucumanos que enviará ambulancias y ayuda humanitaria a Ucrania para asistir a civiles afectados por la guerra.
- Impulsado por la monja Sor Lucía Caram, el convoy de 31 vehículos con insumos médicos cruzará Europa hasta Odesa. El grupo cuenta con ocho voluntarios de Tucumán como conductores.
- Este operativo refuerza el canal de ayuda humanitaria directa hacia la zona de conflicto y consolida el rol de la solidaridad civil argentina en el escenario internacional.
Un grupo de tucumanos se convirtió en protagonista de una misión humanitaria internacional que busca asistir a la población civil afectada por la guerra en Ucrania. Este martes, el papa León XIV bendijo en Barcelona la denominada "Caravana de la Bondad", un corredor humanitario integrado por ambulancias, vehículos y suministros que partirá hacia el país europeo en los próximos días.
La misión está impulsada por la reconocida religiosa tucumana Sor Lucía Caram, quien reside en España desde hace más de tres décadas y lidera la Fundación del Convento de Santa Clara de Manresa. Pero además tiene una fuerte impronta tucumana: ocho de los diez voluntarios argentinos que participarán del operativo son oriundos de Tucumán.
Entre ellos se destacan Ernesto Caram y Eugenio Giacosa, quienes hablaron con el programa Síntesis Play, LG Play, de minutos antes de recibir la bendición papal.
"El viernes ya estaremos en Ucrania"
Desde Barcelona, Ernesto Caram explicó que el grupo se encontraba ultimando detalles de una compleja operación logística que movilizará a unas 150 personas y alrededor de 60 conductores.
"El viernes ya estaremos en Ucrania enviando más de 30 vehículos, entre ellos unas 20 ambulancias, a la zona de conflicto en Odesa para ayudar al pueblo ucraniano que tanto está sufriendo", relató.
Caram es uno de los responsables de coordinar la misión y tendrá a su cargo la organización de conductores y buena parte de la logística. Junto a él viajará Eugenio Giacosa, también tucumano, quien conducirá una de las ambulancias que integran el convoy humanitario.
"Somos un granito de arena. Siempre estamos para dar una mano", resumió Giacosa durante la entrevista.
Una bendición especial del Papa
La actividad cobró relevancia internacional cuando León XIV decidió detenerse antes de una multitudinaria vigilia en el Estadio Olímpico de Montjuïc para bendecir personalmente las ambulancias y los vehículos que viajarán hacia Ucrania.
Según informó La Nación desde Barcelona, el pontífice bendijo uno por uno los 31 vehículos que integran el corredor humanitario: 21 ambulancias, una camioneta pickup y otros nueve vehículos cargados con generadores eléctricos, desfibriladores y material de primera necesidad para la población civil.
Durante el encuentro, los voluntarios argentinos le entregaron una bandera argentina con la inscripción: "Elegimos la bondad, elegimos la paz", firmada por los integrantes de la misión.
Una iniciativa nacida de una tucumana
La figura central detrás de este proyecto es Sor Lucía Caram, nacida en Tucumán y radicada en Cataluña desde hace más de 30 años.
La religiosa lleva adelante tareas humanitarias en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en 2022. En estos cuatro años logró enviar más de 200 ambulancias, instalar hospitales de campaña, trasladar heridos para recibir atención médica en España y organizar programas de asistencia para niños ucranianos afectados por la guerra.
Durante la entrevista con LG Play, Ernesto Caram destacó el rol de la monja.
"La gran orquestadora de todo esto es Sor Lucía. Tiene más de 30 años ayudando a los que más lo necesitan. Acá en España dicen que lo que Lucía dice, Lucía lo consigue", afirmó.
El desafío de ingresar a una zona de guerra
Tras la bendición papal, la caravana inició un recorrido que atravesará Francia, Alemania y Polonia antes de ingresar a territorio ucraniano.
Aunque reconocieron que existe temor por ingresar a una región en conflicto, los voluntarios aseguraron que el objetivo humanitario pesa más que cualquier incertidumbre.
"Uno se suma sin dudarlo, aunque después aparecen los miedos de entrar a una ciudad en guerra. Pero la acción y la ayuda son mucho más fuertes que todo eso", sostuvo Giacosa.
Mientras la atención mundial continúa puesta sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, un grupo de tucumanos decidió involucrarse de manera directa en una de las mayores acciones solidarias organizadas desde España hacia el frente humanitario europeo.
Con la bendición del Papa y el impulso de una monja tucumana reconocida internacionalmente, la "Caravana de la Bondad" volverá a recorrer miles de kilómetros para llevar asistencia a quienes viven las consecuencias de la guerra.