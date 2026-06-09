El Papa bendijo una misión humanitaria a Ucrania liderada por tucumanos

Un grupo de tucumanos se convirtió en protagonista de una misión humanitaria internacional que busca asistir a la población civil afectada por la guerra en Ucrania. Este martes, el papa León XIV bendijo en Barcelona la denominada "Caravana de la Bondad", un corredor humanitario integrado por ambulancias, vehículos y suministros que partirá hacia el país europeo en los próximos días.