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Trump enfrenta la inflación más alta en tres años

El alza del precio de la energía, ligada a la guerra con Irán, dispara el costo de vida y temen que afecte las elecciones de noviembre.

“COMO UNA PIEDRA”. Trump afirma que, cuando pase la guerra en Medio Oriente, la inflación va a caer.
“COMO UNA PIEDRA”. Trump afirma que, cuando pase la guerra en Medio Oriente, la inflación va a caer.
Hace 3 Hs

WASHINGTON, Estados Unidos.- La inflación en Estados Unidos alcanzó en mayo su nivel más alto en tres años por el alza de la energía ligada a la guerra de Irán del presidente Donald Trump, un desafío para los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato.

El índice de precios al consumo subió a 4,2% interanual, por encima del 3,8% de abril, informó la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Es la cifra más alta desde abril de 2023, pero se situó en línea con las expectativas de los analistas.

Este repunte se explica en gran medida por el alza de la gasolina por la guerra en Oriente Medio, que comenzó el 28 de febrero con el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En represalia, Irán bloqueó el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, por donde transita un 20% del petróleo mundial.

Los datos de la inflación de mayo muestran que los precios de la energía aumentaron 23,5% respecto al mismo período del año pasado, con un aumento de 40,5% en la gasolina. El precio de los alimentos aumentó de forma significativa por segundo mes consecutivo, un 2,7%.

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Trump insiste en que el impacto sobre los precios es temporal y en que pronto se firmará un acuerdo de paz, pero el encarecimiento de la vida es un tema clave para los votantes, a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato.

En noviembre, el Partido Republicano de Trump aspira a mantener el control de ambas cámaras del Congreso, pero se enfrentará a una dura prueba mientras los precios golpean a los hogares estadounidenses.

Si los legisladores demócratas recuperan una o ambas cámaras, limitarán la capacidad de Trump para sacar adelante sus políticas en el Congreso como lo ha hecho en este mandato.

Cifras “magníficas”

“Las cifras fueron magníficas...me encanta la inflación”, respondió Trump a periodistas que le preguntaron si estaba preocupado por los datos de ayer. En el Salón Oval de la Casa Blanca, insistió en que “la inflación va a caer como una piedra” cuando termine la guerra.

Varios analistas estimaron que la situación debería mejorar en los próximos meses. “Consideramos que la inflación alcanzó un techo y debería desacelerarse durante el segundo semestre, con la condición de que se encuentre un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz”, dijo Kathy Bostjancic, economista de Nationwide.

Otros precios que subieron en mayo fueron la atención médica, las tarifas aéreas y el ocio.

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Los estadounidenses llevan años lidiando con precios más altos de lo esperado, con una inflación que ha permanecido elevada mucho después de la pandemia. La inflación subyacente -excluyendo energía y alimentos- también aumentó en mayo hasta un 2,9% interanual, frente al 2,8% de abril.

A comienzos de año, la inflación en Estados Unidos se mantenía estable, en 2,4% tanto en enero como en febrero.

La Reserva Federal (Fed) tiene una meta de inflación del 2% a largo plazo, y la comisión encargada de fijar la principal tasa de interés del banco central se reunirá la próxima semana.

Los mercados esperan que en esta reunión mantenga sin cambios las tasas, pero ahora están descontando subidas de tipos para más adelante en el año, lo que inquieta a los inversores en renta variable.

Antes de la guerra, los mercados habían descontado recortes de tasas de interés para más adelante en el año, con la expectativa de que la inflación impulsada por la política arancelaria de Trump comenzara a remitir.

El indicador de inflación preferido de la Fed, el índice de precios de los Gastos de Consumo Personal (PCE, por sus siglas en inglés), también alcanzó un máximo de tres años en su última lectura.

“La Fed no estará en posición de recortar las tasas si esto continúa”, afirmó Chris Zaccarelli, director de inversiones de Northlight Asset Management.

“El mercado bursátil ha estado escalando un muro de preocupaciones y ha sido capaz de repuntar gracias a unos beneficios más sólidos y a tasas de interés estables, pero un entorno de tasas en alza es algo completamente distinto”, agregó.

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