Así es la mansión de Cristiano Ronaldo en Portugal: lujo extremo y millones de euros en inversión

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se encuentran nuevamente en Portugal para disfrutar de un periodo de descanso familiar tras el cierre de la temporada futbolística en Arabia Saudita y antes del comienzo del Mundial 2026. El futbolista del Al Nassr anunció este regreso mediante una publicación en sus redes sociales donde expresó su alegría por volver al hogar, acompañada de una imagen junto a la creadora de contenido y sus hijos en el jardín de la vivienda. De este modo quedó confirmado el retorno del grupo a tierras portuguesas, donde establecieron su estancia en la lujosa mansión situada en Quinta da Marinha, en la costa de Cascais.