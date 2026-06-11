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Así es la mansión de Cristiano Ronaldo en Portugal: lujo extremo y millones de euros en inversión

Una parcela gigante, garaje para 20 autos y un blindaje total. Georgina Rodríguez mostró las entrañas de la mansión donde el capitán luso recarga energías de cara a la cita mundialista.

Así es la mansión de Cristiano Ronaldo en Portugal: lujo extremo y millones de euros en inversión
Mansión de Cristiano Ronaldo
Hace 11 Min

Resumen para apurados

  • Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez descansan en su nueva y lujosa mansión de Cascais, Portugal, previo al inicio de los entrenamientos para el Mundial 2026.
  • La propiedad de 12.000 metros cuadrados demandó una inversión de hasta 40 millones de dólares y cuenta con garaje para 20 autos, seguridad extrema y acabados en oro y mármol.
  • Esta residencia será el refugio definitivo de la familia, mientras el futbolista luso se prepara para disputar su sexto Mundial consecutivo con 41 años de edad de forma inédita.
Resumen generado con IA

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se encuentran nuevamente en Portugal para disfrutar de un periodo de descanso familiar tras el cierre de la temporada futbolística en Arabia Saudita y antes del comienzo del Mundial 2026. El futbolista del Al Nassr anunció este regreso mediante una publicación en sus redes sociales donde expresó su alegría por volver al hogar, acompañada de una imagen junto a la creadora de contenido y sus hijos en el jardín de la vivienda. De este modo quedó confirmado el retorno del grupo a tierras portuguesas, donde establecieron su estancia en la lujosa mansión situada en Quinta da Marinha, en la costa de Cascais.

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Diversos medios de comunicación, como el diario luso A Bola y los portales británicos Daily Mail y Mirror, señalan que esta propiedad constituye la residencia principal de la familia durante sus periodos en el continente europeo. En consonancia con el mensaje del deportista, Georgina Rodríguez difundió un video que muestra a los distintos miembros del hogar mientras recorren los exteriores de la casa, escena que decoró con la frase "Hogar en proceso". Dicha afirmación consolida la idea de que este inmueble representa su refugio definitivo para el futuro.

Un búnker de ultra lujo en la Riviera portuguesa

La imponente mansión familiar destaca por su descomunal extensión y sus exclusivas características. La vivienda ocupa una parcela de 12.000 metros cuadrados y cuenta con más de 5.000 metros cuadrados de construcción en tres plantas, incluyendo una suite principal de 300 metros cuadrados, piscinas, cine, gimnasio y un garaje para 20 vehículos.

La inversión inicial de 13 millones de dólares se elevó hasta un rango de entre 25 y 40 millones debido a las exigencias de la pareja. Los acabados ostentan mármol italiano y detalles en oro, además de tecnología domótica de punta, paneles solares, playa privada, pasadizos subterráneos y máxima seguridad para proteger a sus cinco hijos.

Así es la mansión de Cristiano Ronaldo en Portugal: lujo extremo y millones de euros en inversión Masión de Cristiano Ronaldo

La última danza mundialista de Cristiano Ronaldo

A pesar del confort de su nuevo hogar, el futbolista disfrutará poco tiempo de la propiedad debido al inicio de la concentración con la selección de Portugal para el Mundial 2026. El combinado luso, dirigido por Roberto Martínez, debutará el 17 de junio en Houston dentro del Grupo K, donde también competirá contra Uzbekistán y Colombia.

Cristiano Ronaldo afronta esta cita global histórica con 41 años y tras firmar una temporada espectacular de 30 goles con el Al Nassr. El capitán luso, quien ya acumula la legendaria cifra de 975 goles oficiales en su carrera, disputará en este torneo su sexta Copa del Mundo consecutiva, una marca jamás vista en el fútbol.

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